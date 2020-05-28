رابطة الدوري الإنجليزي تعلن موعد استئناف الموسم

مباراة سابقة في الدوري الإنجليزي (أرشيفية : الإنترنت)

أكدت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الخميس، موعد 17 يونيو لاستئناف الموسم الذي توقف منذ مارس بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد»، وذلك شرط توفر جميع شروط السلامة لذلك.

وسبق لوسائل إعلام محلية عدة أن أفادت اليوم عن اتفاق لاستئناف الدوري في 17 يونيو، على أن تكون العودة بمباراتين مؤجلتين تجمعان استون فيلا بشيفيلد يونايتد، ومانشستر سيتي حامل اللقب بأرسنال، قبل أن تقام المرحلة الثلاثين في نهاية الأسبوع ذاته بين 19 و21 منه، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري ريتشارد ماسترز: «لقد اتفقنا اليوم مبدئيًا على استئناف الدوري الممتاز يوم الأربعاء 17 يونيو. لكن هذا التاريخ لا يمكن تأكيده حتى نجاحنا في تلبية جميع المتطلبات اللازمة للسلامة، لأن صحة وسلامة جميع المشاركين والمشجعين هي أولويتنا».