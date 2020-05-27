الكمامة الكتالونية في متاجر برشلونة الرسمية

الكمامة الكتالونية (أرشيفية : الإنترنت)

بدأ نادي «برشلونة» في بيع أولى الكمامات الواقية الخاصة به، التي ستكون متاحة بثلاثة أشكال مختلفة، اعتبارًا من أمس الثلاثاء عبر متاجره الرسمية، حيث أعلن النادي الكتالوني أن هذه الكمامات المنتجة محليًّا، يتم تصنيعها في ورشة خياطة من القطن العضوي بنسبة 100% وتفي بمتطلبات السلامة والقواعد الصحية.

الكمامة صحية ويمكن استخدامها يوميًّا وتقي من نقل فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حسبما يؤكد «البرسا»، وتتحمل الغسيل لنحو 40 مرة، ويوصي باستخدامها بعد كل 8 ساعات من آخر استخدام لها، وبدأ إنتاج خط الكمامات بثلاثة تصميمات يعتزم «البرسا» زيادتها في حال وجود إقبال كبير عليها، التصميم الأول للأطفال من عمر 3 إلى ستة أعوام والثاني للأطفال بين سن 7 و12 سنة والثالث موحد للبالغين، وفقًا لما هو معلن عبر صفحة النادي الرسمية على «تويتر».

يبلغ سعر بيع الكمامات للجمهور 18 يورو، ويعتزم النادي طرح عروض مختلفة تناسب الاحتياحات العائلية قريبًا، كما يعتزم تصنيع كمامات أخرى أقل كلفة وتناسب احتياجات أخرى وأكثر بساطة، من أجل توزيعها أيضًا خارج متاجره الرسمية.