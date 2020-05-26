بايرن يضرب دورتموند وينفرد بصدارة الدوري الألماني

مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند (إنترنت)

فاز بايرن ميونخ على بروسيا دورتموند على ملعبه بهدف نظيف، اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الـ28 من الدوري الألماني، وجاء الهدف الوحيد قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة عن طريق جوشوا كيميش، الذي استغل تقدم رومان بوركي حارس دورتموند، ليضع الكرة أعلى رأسه داخل الشباك، ليبتعد بايرن بصدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 64 نقطة، بعدما وسع الفارق مع دورتموند الوصيف إلى سبع نقاط، بينما يأتي لايبزيج ثالثًا برصيد 54 نقطة.

\كاد دورتموند يسجل هدفًا بعد انطلاق اللقاء بـ30 ثانية فقط، بعدما تلقى هالاند كرة حاول نوير إبعادها بالخطأ ليصوبها نحو المرمى الخالي من الحارس، لكن بواتينج نجح في إبعادها من على خط المرمى، وفي الدقيقة الرابعة، تسلم براندت كرة على حدود منطقة جزاء بايرن ميونخ دون أي رقابة من مدافعيه، ليطلق تصويبة قوية لكن نوير نجح في الإمساك بها على مرتين ليمنع هدف التقدم لدورتموند.

وشكل بايرن خطورة كبيرة على مرمى دورتموند لأول مرة بعد 20 دقيقة من اللقاء، عندما تسلم جنابري كرة داخل منطقة الجزاء ليسددها نحو المرمى ولكن بيتشيك أبعدها من على الخط قبل تجاوزه نحو الشباك، وأطلق جنابري تصويبة صاروخية من داخل منطقة جزاء دورتموند في الدقيقة 24، كادت تسكن الشباك، لكن تألق الحارس بوركي في إبعادها بقبضة اليد قبل أن يحولها الدفاع إلى ركنية لم يستفد بايرن منها.

كثف دورتموند من محاولاته لتسجيل هدف التعادل، حتى جاءت تصويبة صاروخية من داوود من خارج منطقة الجزاء كادت تصل إلى شباك بايرن، لكن نوير نجح في إبعادها بصعوبة عن مرماه، ورد ليفاندوفسكي على تصويبة داوود بأخرى قوية من خارج منطقة جزاء دورتموند، ليفشل الحارس بوركي في التصدي لها لكن القائم الأيسر تكفل بالأمر، ليحرم بايرن من مضاعفة التقدم في الدقيقة 80، لينتهي اللقاء بفوز بايرن ميونخ.