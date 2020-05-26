ديمبلي يقرب نجم وسط يوفنتوس لبرشلونة

ديمبلي مع ميسي (أرشيفية : الإنترنت)

أبدى نادي «برشلونة» الإسباني رغبة كبيرة في الحصول على خدمات البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط فريق «يوفنتوس» الإيطالي، خلال الفترة المقبلة لتعزيز قوة وسط الفريق، وليست تلك المرة الأولى التي يحاول فيها «برشلونة» التعاقد مع بيانيتش، فقد حاولت الإدارة الكتالونية إتمام هذا الأمر خلال السنوات الماضية، ولكن الإدارة الإيطالية عارضت المسألة وتمسكت بلاعبها.

ويبدو أن بيانيتش أصبح أقرب إلى «برشلونة» من أي وقت مضى، فهناك موافقة من كافة الأطراف على إتمام الصفقة هذا الصيف، حيث نشرت جريدة «موندو ديبورتيفو»، أمس الإثنين، خبرًا أشارت فيه إلى أن «يوفنتوس» سأل عن موقف الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح «برشلونة»، وإمكانية إقحامه في مفاوضات الأخير مع ميراليم بيانيتش، وبعيدًا عما إذا كان هناك اهتمام من جانب «يوفنتوس» في التعاقد مع ديمبلي أم لا؛ فإن إدارة «برشلونة» فقدت ثقتها تمامًا باللاعب بعد ثلاثة سنوات من الإخفاقات والإصابات المتكررة.

وحصل «برشلونة» على خدمات ديمبلي في صيف العام 2017 قادمًا من نادي «بروسيا دورتموند» الألماني، ولم تكن تتوقع الإدارة الكتالونية أن تفشل هذه الصفقة بهذا الشكل، خاصة أن الفرنسي يتمتع بموهبة كروية كبيرة، ولكن الإصابات منعته من التألق، بالإضافة إلى عدم التزامه وافتعاله أكثر من مشكلة مع إدارة النادي.

وبالرغم من الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها ديمبلي؛ إلا أن جميع الأندية فقدت ثقتها باللاعب تمامًا بسبب سجل إصاباته المتكررة، وهناك توجه كبير من جانب «برشلونة» في التخلي عن اللاعب هذا الصيف، ولكن بسبب فقدان ثقة الأندية الكبرى به فإن الإدارة الكتالونية قد تلجأ إلى إعارته هذا الصيف كما حدث مع زميله البرازيلي فيليبي كوتينيو، المعار إلى «بايرن ميونيخ» الألماني، لتوفير قيمة راتب اللاعب.

وعرض «برشلونة» الصيف الماضي ديمبلي على «باريس سان جيرمان» في محاولة بائسة لاستعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا مرة أخرى، وبالرغم من إعجاب مدرب «برشلونة» كيكي سيتين بديمبلي؛ إلا أن «برشلونة» يرى أن أنسو فاتي يتميز في هذا المركز ويرفض الوقوف عقبة أمامه في مسيرة تطوره.