ديمبلي يقرب نجم وسط يوفنتوس لبرشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 مايو 2020, 01:43 مساء
ديمبلي مع ميسي (أرشيفية : الإنترنت)

أبدى نادي «برشلونة» الإسباني رغبة كبيرة في الحصول على خدمات البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط فريق «يوفنتوس» الإيطالي، خلال الفترة المقبلة لتعزيز قوة وسط الفريق، وليست تلك المرة الأولى التي يحاول فيها «برشلونة» التعاقد مع بيانيتش، فقد حاولت الإدارة الكتالونية إتمام هذا الأمر خلال السنوات الماضية، ولكن الإدارة الإيطالية عارضت المسألة وتمسكت بلاعبها.

ويبدو أن بيانيتش أصبح أقرب إلى «برشلونة» من أي وقت مضى، فهناك موافقة من كافة الأطراف على إتمام الصفقة هذا الصيف، حيث نشرت جريدة «موندو ديبورتيفو»، أمس الإثنين، خبرًا أشارت فيه إلى أن «يوفنتوس» سأل عن موقف الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح «برشلونة»، وإمكانية إقحامه في مفاوضات الأخير مع ميراليم بيانيتش، وبعيدًا عما إذا كان هناك اهتمام من جانب «يوفنتوس» في التعاقد مع ديمبلي أم لا؛ فإن إدارة «برشلونة» فقدت ثقتها تمامًا باللاعب بعد ثلاثة سنوات من الإخفاقات والإصابات المتكررة.

وحصل «برشلونة» على خدمات ديمبلي في صيف العام 2017 قادمًا من نادي «بروسيا دورتموند» الألماني، ولم تكن تتوقع الإدارة الكتالونية أن تفشل هذه الصفقة بهذا الشكل، خاصة أن الفرنسي يتمتع بموهبة كروية كبيرة، ولكن الإصابات منعته من التألق، بالإضافة إلى عدم التزامه وافتعاله أكثر من مشكلة مع إدارة النادي.

وبالرغم من الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها ديمبلي؛ إلا أن جميع الأندية فقدت ثقتها باللاعب تمامًا بسبب سجل إصاباته المتكررة، وهناك توجه كبير من جانب «برشلونة» في التخلي عن اللاعب هذا الصيف، ولكن بسبب فقدان ثقة الأندية الكبرى به فإن الإدارة الكتالونية قد تلجأ إلى إعارته هذا الصيف كما حدث مع زميله البرازيلي فيليبي كوتينيو، المعار إلى «بايرن ميونيخ» الألماني، لتوفير قيمة راتب اللاعب.

وعرض «برشلونة» الصيف الماضي ديمبلي على «باريس سان جيرمان» في محاولة بائسة لاستعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا مرة أخرى، وبالرغم من إعجاب مدرب «برشلونة» كيكي سيتين بديمبلي؛ إلا أن «برشلونة» يرى أن أنسو فاتي يتميز في هذا المركز ويرفض الوقوف عقبة أمامه في مسيرة تطوره.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دعوى قضائية تلاحق شركة سويسرية متورطة في قضية «الوقود الليبي القذر»
ليبيا
منظمة الصحة تعلق تجارب علاج مصابي «كورونا» بـ«هيدروكسي كلوروكين»
دولى
السفارة الأميركية: نفتخر بالشراكة مع حكومة الوفاق والمستعدين لحماية الحرية ...
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل الملك الزاهد محمد إدريس السنوسي
ثقافة وفن
«داخلية الوفاق» تقرر إعادة تسمية مركزي شرطة في العاصمة
ليبيا
الأمير محمد الرضا يهنئ الأمة الليبية بعيد الفطر ويجدد الدعوة إلى المصالحة ...
ليبيا
حميدتي: قدمنا مبادرة للصلح في ليبيا رفضها حفتر ووافقت عليها «الوفاق»
ليبيا
المسماري يعلن القبض على «داعشي سوري» يقاتل مع قوات الوفاق
ليبيا
هاشتاغ «#دعوة_للقراءة» يجتاح «فيسبوك»
ثقافة وفن
ترامب يدعو لـ«التهدئة سريعا» في ليبيا خلال اتصال مع إردوغان
ليبيا
صنع الله: الجنوب عاد للعصر الحجري بجمع الحطب للطهي لتعذر إيصال الوقود لهم
ليبيا
المصري كيشار يستعيد في حوار لـ«الوسط» ذكريات الأمس مع الكرة الليبية
رياضة محلية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيع زوج من البطيخ الأصفر مقابل 1114 دولارا