عرض إيطالي لميسي في 2008 يكشف غرامه الأبدي ببرشلونة

الأرجنتيني ليونيل ميسي (أرشيفية : الإنترنت)

حاول نادي إنتر ميلان الإيطالي العملاق ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، حيث كشف المدير الرياضي السابق لنادي إنتر ميلان الإيطالي ماركو برانكا، أن النيراتزوري حاول التعاقد مع ميسي من برشلونة العام 2008، وكان الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عامًا، والذي أصبح أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

كشف برانكا أن إنتر بذل قصارى جهده للتوقيع مع المهاجم المحطم للأرقام القياسية، حتى أنه قدم له شروطًا أفضل مما كان يحصل عليه في كامب نو، وقال برانكا: «نعم، لقد انتقلنا له ولكن ليو لم يرغب في مغادرة برشلونة، لقد كان في غاية الامتنان للنادي، لا يأتي المال دائمًا أولاً»، وفقا لحديثه في جريدة «لاغازيتا دييلو سبورت».

عمل برانكا مع إنتر بعد مسيرته المهنية من العام 2002 حتى فبراير 2014، حيث تعاقد مع لاعبين كبار مثل دييجو ميليتو وصامويل إيتو وويسلي شنايدر، وفي هذه الأثناء، دعم رئيس إنتر السابق ماسيمو موراتي هذه القصة مؤخرًا، وقال موراتي «إنه حلم الجميع لكنه لن يغادر برشلونة، إنه لا يزال أعظم لاعب على الإطلاق».

وبعد عامين من محاولتهم الفاشلة للأرجنتيني، فاز إنتر بالثلاثية تحت قيادة جوزيه مورينيو، ولا سيما بفوزه على برشلونة في طريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تغلب على بايرن ميونيخ بهدفين بفضل هدفي ميليتو، وكشف برانكا سر هذا النجاح في سوق الانتقالات، وقال «نحن نوقع مع لاعبين غاضبين لأنهم رفضوا من قبل أنديتهم السابقة»، بما في ذلك الكاميروني صامويل إيتو، الذي حل محل زلاتان إبراهيموفيتش في سان سيرو.