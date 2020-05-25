تايسون يعود للملاكمة لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 مايو 2020, 04:16 مساء
الملاكم مايك تايسون (أرشيفية : الإنترنت)

أثار الملاكم الأميركي العملاق مايك تايسون الاهتمام من جديد، بعدما أشار إلى احتمالية عودته للساحة، رغم استبعاده لمواجهة منافسه السابق ومواطنه إيفاندر هوليفيلد في نزال استعراضي، كان قد تم التكهن به في البداية، وأوضح تيسون (53 عاما) أن النزال لن يقام.

وكان الملاكم المثير للجدل أثار الاهتمام مؤخرا بعدما نشر له مقاطع فيديو أثناء تدريبه وأعلن أنه يعتزم العودة للملاكمة، وهو ما فعله أيضا هوليفيلد (57 عاما) في نفس الوقت، مما أثار التكهنات بأنهما يعتزمان مواجهة بعضهما البعض، وفقا لما جاء عبر «توتير».

وقال تايسون في مقابلة تلفزيونية إنه سيواجه منافسا آخر ولكنه لم يكشف عن اسمه، وأشار بطل العالم السابق في الوزن الثقيل إلى أن هدفه من العودة هو مساعدة أشخاص آخرين بحاجة إلى مساعدات مالية، قائلا «سأفعل هذا العمل الخيري، وسآخذ هذا المال لمساعدة الأشخاص بلا مأوى وسنساعد هؤلاء الأشخاص المدمنين،. لأنني كنت بلا مأوى وكنت مدمنا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عودة الحياة إلى طبيعتها في فلسطين بعد انحسار «كورونا»
عربى
فحوصات الدوري الإنجليزي تكشف مزيدا من إصابات «كورونا»
رياضة عالمية
المفكر التونسي يوسف الصديق: يجب تغيير طرق التفكير بعد زمن «كورونا»
ثقافة وفن
أداء صلاة عيد الفطر بإجراءات احترازية في تاجوراء
ليبيا
عيد الفطر في الجنوب: صلوات وحلويات وتهانٍ رغم المخاوف من «كورونا»
ليبيا
حظر تام بأول أيام عيد الفطر في طرابلس
ليبيا
وزير الخارجية الصيني يحذر من اقتراب بكين وواشنطن من «حافة حرب باردة جديدة»
دولى
ترامب يدعو لـ«التهدئة سريعا» في ليبيا خلال اتصال مع إردوغان
ليبيا
صنع الله: الجنوب عاد للعصر الحجري بجمع الحطب للطهي لتعذر إيصال الوقود لهم
ليبيا
ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة
دولى
جدد دعوته لمجلس رئاسي جديد.. عقيلة صالح يطالب بخفض 20% ممن يزيد راتبه على 3 آلاف...
ليبيا
ترامب وإردوغان يتفقان على مواصلة التعاون العسكري والسياسي في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هاشتاغ «#دعوة_للقراءة» يجتاح «فيسبوك»