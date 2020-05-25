تايسون يعود للملاكمة لهذا السبب

الملاكم مايك تايسون (أرشيفية : الإنترنت)

أثار الملاكم الأميركي العملاق مايك تايسون الاهتمام من جديد، بعدما أشار إلى احتمالية عودته للساحة، رغم استبعاده لمواجهة منافسه السابق ومواطنه إيفاندر هوليفيلد في نزال استعراضي، كان قد تم التكهن به في البداية، وأوضح تيسون (53 عاما) أن النزال لن يقام.

وكان الملاكم المثير للجدل أثار الاهتمام مؤخرا بعدما نشر له مقاطع فيديو أثناء تدريبه وأعلن أنه يعتزم العودة للملاكمة، وهو ما فعله أيضا هوليفيلد (57 عاما) في نفس الوقت، مما أثار التكهنات بأنهما يعتزمان مواجهة بعضهما البعض، وفقا لما جاء عبر «توتير».

وقال تايسون في مقابلة تلفزيونية إنه سيواجه منافسا آخر ولكنه لم يكشف عن اسمه، وأشار بطل العالم السابق في الوزن الثقيل إلى أن هدفه من العودة هو مساعدة أشخاص آخرين بحاجة إلى مساعدات مالية، قائلا «سأفعل هذا العمل الخيري، وسآخذ هذا المال لمساعدة الأشخاص بلا مأوى وسنساعد هؤلاء الأشخاص المدمنين،. لأنني كنت بلا مأوى وكنت مدمنا».