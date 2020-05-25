مانشستر يونايتد يشعل مزاد كوليبالي بـ90 مليون يورو

مدافع فريق نابولي كوليبالي (أرشيفية : الإنترنت)

بات مانشستر يونايتد قريبا من خطف مدافع فريق نابولي كوليبالي الذي كان هدفا لريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان كما يطارده ليفربول ونيوكاسل، ويسعى فريق مانشستر يونايتد إلى العودة للصدارة من جديد على الصعيدين المحلي في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ» وعلى الصعيد الأوروبي أيضاً بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف يخطط النادي الإنجليزي العريق، لبناء فريق جديد مدجج بالنجوم.

وكشفت تقارير صحفية عالمية عن أن مانشستر يونايتد بات قريبا من الحصول على خدمات مدافع فريق نابولي الإيطالي، الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، من أجل تحصين دفاعاته التي ظهرت بحالة سيئة في المواسم الأخيرة، وكان المدافع السنغالي هدفا في الفترة الماضية للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن كل هذه الأندية انسحبت من صفقة اللاعب في ظل المقابل المادي الكبير المطلوب في النادي الإيطالي الجنوبي، للاستغناء عنه، فضلاً عن أن الأندية تعاني بقوة من الأزمة المالية التي ضربتها جراء فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقله موقع «أس» بالعربي.

وقالت جريدة «ديلي ميل» البريطانية، في تقرير لها أمس الأحد، إن مانشستر يونايتد، يعد المرشح الأبرز حالياً للحصول على توقيع كوليبالي، ولكنه يواجه أيضاً منافسة قوية من بعض جيرانه الإنجليز أمثال ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام وكذلك نيوكاسل، الذي سيتغير وضعه في كل شيء مستقبلا، وأوضحت «ديلي ميل»، نقلاً عن تقارير صحفية إيطالية، أبرزها في صحيفة «لا ريبوبليكا» أن مانشستر يونايتد يمكن أن يحسم الصفقة مقابل 80 مليون جنيه استرليني (90 مليون يورو)، خاصة أن كوليبالي لا توجد عليه أي ضغوط للتهاون في سعر اللاعب في ظل ارتباطه بعقد معه حتى 2023.

مدافع فريق نابولي كوليبالي أمام مبابي (أرشيفية : الإنترنت)