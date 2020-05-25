هال سيتي يصدر شخصين لنادي «كورونا» ويتكتم عليهما

فريق هال سيتي الإنجليزي (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي هال سيتي الإنجليزي، أمس الأحد، إصابة شخصين بالنادي بفيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت اختباراتهما إيجابية، ومن غير المعروف ما إذا كان الشخصان من اللاعبين أو الطاقم التدريبي للفريق الأول، ولكن النادي أشار إلى أن كل منهما لا يشعر بأي أعراض للمرض أو تأثيرات للمرض، وكانت رابطة دوري البطولة أعلنت أمس الأحد أن شخصين ثبتت إصابتهما بالفيروس خلال الجولة الأولى من الاختبارات التي جرت لـ1014 شخصاً منتمين للفرق الأربعة والعشرين المشاركين في المسابقة.

وعاد لاعبو فرق دوري البطولة إلى أنديتهم للخضوع للاختبارات تمهيداً للاستئناف المقترح للموسم، حيث كان هال من بين الأندية التي عارضت فكرة إنهاء الموسم وعدم استكماله، وأوضح هال في بيانه الذي نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي «السرية الطبية تعني أنه لن يتم الكشف عن أسماء الشخصين، ويطلب النادي احترام ذلك».

وأضاف النادي «سيعزل الثنائي، اللذان لا يعانيان من أي أعراض ولا من أي آثار سيئة، لمدة سبعة أيام، تماشيا مع البروتوكولات المنصوص عليها في إرشادات رابطة دوري البطولة، قبل اختبارهما مرة أخرى في وقت لاحق، وسيواصل النادي الاتصال الوثيق مع الموظفين المتضررين ولن يتم الإدلاء بأي تعليق آخر»، وكان بيان سابق من رابطة المسابقة أكد أن المزيد من التحديثات قادمة مع استمرار الاختبارات.

في الوقت نفسه، أعلن نادي «بورنموث» الإنجليزي إصابة لاعب بين صفوفه بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد المرحلة الثانية من الاختبارات الطبية، وكشفت الجولة الثانية من الفحوص التي أُجريت للعشرين ناديًا المشاركة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وجود حالتين إيجابيتين لفيروس «كورونا»، ولم تعطَ اللجنة اسمي الشخصين اللذين جاءت نتائجهما إيجابية في ناديين، اللذين ينبغي عليهما الدخول في الحجر الصحي لمدة سبعة أيام.

وقال نادي بورنموث في بيانه، إنه تماشيًا مع بروتوكول الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ» بخصوص الاختبارات الإيجابية، سيتم عزل اللاعب لمدة سبعة أيام، قبل أن يتم اختباره مرة أخرى في وقت لاحق، ولم يقم النادي بكشف هوية اللاعب احترامًا للخصوصية، وطالب بضرورة احترام هذا الأمر.

وأشار النادي إلى أن ساحة التدرب تظل بيئة عمل آمنة للاعبين وموظفي غرف خلع الملابس بعد التقيد الصارم باللوائح الخاصة بالدوري الإنجليزي فيما يخص العودة للتدريبات، وفقًا لما ورد عبر «تويتر».

وأكد نادي «بورنموث» استمراره في اختبار الكشف عن «كورونا» مرتين في الأسبوع، بعدما أجرى مجموع 996 لاعبًا وعضوًا في الأجهزة الفنية والعاملين بالفرق الفحوص، وفقًا لما أعلنته رابطة الدوري الإنجليزي، وكانت أول جولة من الفحوص، التي نشرت نتائجها الثلاثاء الماضي، كشفت وجود ست إصابات في ثلاثة فرق من بين 748 شخصًا خضعوا للفحوص، وذكر أن الأشخاص الستة لم يتم فحصهم مرة أخرى لأنهم ما زالوا في العزل الشخصي.