كولون يفلت ولايبزيغ ينتصر بخماسية وشالكة يسقط في الدوري الألماني

أفلت فريق كولن من الهزيمة على ملعبه أمام ضيفه فورتونا دوسلدورف وتعادل معه بهدفين، أمس الأحد، في ختام الجولة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، ورفع كولون رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر، كما رفع فورتونا دوسلدورف رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس عشر، وتقدم فورتونا دوسلدورف بهدفين سجلهما كينان كرامان وإيريك تومي في الدقيقتين 41 و61 لكن كولون أفلت من الهزيمة وأدرك التعادل بهدفين خلال آخر ثلاث دقائق من المباراة سجلهما أنطوني موديست وجون كوردوبا، وجاء ذلك بعد أن أهدر مارك ألكسندر أوث فرصة تسجيل هدف من ضربة جزاء لكولون في الدقيقة 58.

وأحرز تيمو فيرنر ثلاثة أهداف ليقود رازن بال شبورت لايبزيغ للفوز بخماسية نظيفة على مستضيفه ماينتس، ليحقق أول انتصار بعد ثلاثة تعادلات متتالية ويستعيد المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، حيث افتتح فيرنر لاعب منتخب ألمانيا، والذي تسعى العديد من الأندية في أوروبا للتعاقد معه هذا الصيف، التسجيل في الدقيقة 11 ثم أضاف زميله يوسف بولسن الهدف الثاني في الدقيقة 23، ووضع مارسيل زابيتسر المباراة بعيدا عن متناول ماينتس بتسجيل الهدف الثالث من مدى قريب في نهاية الشوط الأول.

وهز فيرنر الشباك مرة أخرى بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني قبل أن يضع الكرة من فوق الحارس فلوريان مولر في الدقيقة 75 محرزا هدفه 24 هذا الموسم و91 بجميع المسابقات مع لايبزيغ ليصبح الهداف التاريخي للفريق، وعاد لايبزيج للمركز الثالث برصيد 54 نقطة متقدما بنقطة واحدة على باير ليفركوزن ونقطتين على بروسيا مونشنغلادباخ، ويتصدر بايرن ميونخ المسابقة وله 61 نقطة متقدما بأربع نقاط على بروسيا دورتموند قبل مواجهتهما غد الثلاثاء.

واستمرت سلسلة النتائج المتواضعة لفريق شالكه، وخسر على ملعبه أمام ضيفه أوغسبورغ بثلاثية نظيفة، ورفع أوغسبورغ رصيده إلى 30 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني عشر بينما تجمد رصيد شالكه عند 37 نقطة في المركز الثامن، حيث أخفق الفريق بذلك في تحقيق أي انتصار طوال عشر مباريات متتالية في الدوري، وجاء هدف التقدم لأوجسبورج في الدقيقة السادسة من المباراة وسجله إدوارد لويين من ضربة حرة، ثم أضاف البديل نوح جويل بازي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 76، قبل أن يختتم سيرجيو كوردوفا التسجيل بالهدف الثالث لأوغسبورغ في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.