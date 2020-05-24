انتحار لاعب صربي بمسدس في مسكنه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 مايو 2020, 10:07 مساء

انتحر لاعب كرة القدم الصربي السابق ميليان مرادكوفيتش، السبت، داخل إحدى الشقق في بلغراد، بعدما أطلق رصاصة في رأسه، وذلك وفقًا لما أعلنته وسائل الإعلام الصربية اليوم الأحد.

وأشارت جريدة «كورير» إلى أن المهاجم السابق صاحب الـ38 عامًا انتحر داخل شقة كان قد أجرها ويعيش فيها برفقة خطيبته، دون أن تظهر أسباب واضحة ومباشرة أمام جهات التحقيق في الحادث حول اتخاذ مرادكوفيتش تلك الخطوة.

بدأ مرادكوفيتش مسيرته الاحترافية في مدينة نيس الجنوبية، ومنها انتقل لفريق «بارتيزان» الأشهر في بلاده، الذي ينافس دائمًا على معظم الألقاب المحلية.

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