60 مليون إسترليني تعجز «ليفربول» عن حلمه

مباراة سابقة بين ليفربول وبرشلونة (أرشيفية : الإنترنت)

تستعد إدارة «ليفربول» لتدعيم صفوفها بعديد الصفقات المميزة خلال سوق الانتقالات المقبلة، حتى يتمكن فريقها من تقديم نتائج مميزة، فضلًا عن إرضاء الجماهير، ورغم تصدر «ليفربول» جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذي توقف منذ مارس الماضي، بسبب جائحة «كورونا»، إلا أن «الريدز» عانى بعض التخبط خلال الفترة الأخيرة، حيث تجهز إدارة «ليفربول»، صفقة قوية للغاية من أجل تدعيم صفوف الفريق بناءً على رؤية من المدير الفني الألماني يورغن كلوب.

إدارة «ليفربول» تعمل على ضم أداما تراوري، جناح فريق «وولفرهامبتون»، حيث يعد تراوري على رأس أولويات يورغن كلوب من أجل تدعيم صفوف «الريدز»، ومواصلة تطعيم القوام الأساسي باللاعبين المميزين، كما أشارت إلى أن كلوب يرغب في ضم تراوري، لتخفيف الضغط على ثلاثي الهجوم المتمثل في المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، واستطاع أداما أن يقدم موسمًا مميزًا رفقة «وولفرهامبتون»، وتمكن من خطف أنظار كبار الأندية سواء في إنجلترا أو إسبانيا، فنجح اللاعب في تقديم نفسه كأفضل الأجنحة نظرًا لسرعته وقوته فضلاً عن تسجيل الأهداف، وفقًا لجريدة «ذا صن» البريطانية.

أبرزت وسائل الإعلام المختلفة أن «وولفرهامبتون» يرغب في الحصول على 60 مليون جنيه إسترليني على الأقل، للسماح برحيل تراوري، لا سيما أن اللاعب يحظى باهتمام «مانشستر يونايتد» والـ«سيتي» أيضًا، فضلًا عن اهتمام «برشلونة» و«ريال مدريد» في وقت سابق، وقد يكون هناك عقبات أمام «ليفربول» من أجل حسم الصفقة، خاصة أن ميزانية «الريدز» لا تقدر على تحمل تكلفة الصفقة، لذا قد يضحي النادي بلاعب أو اثنين، لجمع بعض الأموال في خزينته لضم أداما تراوري.