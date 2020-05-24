60 مليون إسترليني تعجز «ليفربول» عن حلمه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 مايو 2020, 07:26 مساء
مباراة سابقة بين ليفربول وبرشلونة (أرشيفية : الإنترنت)

تستعد إدارة «ليفربول» لتدعيم صفوفها بعديد الصفقات المميزة خلال سوق الانتقالات المقبلة، حتى يتمكن فريقها من تقديم نتائج مميزة، فضلًا عن إرضاء الجماهير، ورغم تصدر «ليفربول» جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذي توقف منذ مارس الماضي، بسبب جائحة «كورونا»، إلا أن «الريدز» عانى بعض التخبط خلال الفترة الأخيرة، حيث تجهز إدارة «ليفربول»، صفقة قوية للغاية من أجل تدعيم صفوف الفريق بناءً على رؤية من المدير الفني الألماني يورغن كلوب.

إدارة «ليفربول» تعمل على ضم أداما تراوري، جناح فريق «وولفرهامبتون»، حيث يعد تراوري على رأس أولويات يورغن كلوب من أجل تدعيم صفوف «الريدز»، ومواصلة تطعيم القوام الأساسي باللاعبين المميزين، كما أشارت إلى أن كلوب يرغب في ضم تراوري، لتخفيف الضغط على ثلاثي الهجوم المتمثل في المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، واستطاع أداما أن يقدم موسمًا مميزًا رفقة «وولفرهامبتون»، وتمكن من خطف أنظار كبار الأندية سواء في إنجلترا أو إسبانيا، فنجح اللاعب في تقديم نفسه كأفضل الأجنحة نظرًا لسرعته وقوته فضلاً عن تسجيل الأهداف، وفقًا لجريدة «ذا صن» البريطانية.

أبرزت وسائل الإعلام المختلفة أن «وولفرهامبتون» يرغب في الحصول على 60 مليون جنيه إسترليني على الأقل، للسماح برحيل تراوري، لا سيما أن اللاعب يحظى باهتمام «مانشستر يونايتد» والـ«سيتي» أيضًا، فضلًا عن اهتمام «برشلونة» و«ريال مدريد» في وقت سابق، وقد يكون هناك عقبات أمام «ليفربول» من أجل حسم الصفقة، خاصة أن ميزانية «الريدز» لا تقدر على تحمل تكلفة الصفقة، لذا قد يضحي النادي بلاعب أو اثنين، لجمع بعض الأموال في خزينته لضم أداما تراوري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حظر تام بأول أيام عيد الفطر في طرابلس
ليبيا
وزير الخارجية الصيني يحذر من اقتراب بكين وواشنطن من «حافة حرب باردة جديدة»
دولى
صنع الله: الجنوب عاد للعصر الحجري بجمع الحطب للطهي لتعذر إيصال الوقود لهم
ليبيا
ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة
دولى
جدد دعوته لمجلس رئاسي جديد.. عقيلة صالح يطالب بخفض 20% ممن يزيد راتبه على 3 آلاف...
ليبيا
«واشنطن بوست»: الولايات المتحدة ناقشت إجراء أول تجربة نووية منذ عقود
دولى
المصري كيشار يستعيد في حوار لـ«الوسط» ذكريات الأمس مع الكرة الليبية
رياضة محلية
تحذير دولي جديد من انعكاسات «كورونا» على معيشة الليبيين
ليبيا
الاقتصاد العالمي يقلص توقعات التعافي من «كبوة كورونا»
اقتصاد
وزير خارجية إيطاليا يناقش مع نظيره التركي الوضع في ليبيا والعملية «إيريني»
ليبيا
خبير روسي: سعر برميل النفط لن يعود إلى فوق مستوى 60 دولارا قبل نهاية 2021
اقتصاد
في مثل هذا اليوم رحلت الشاعرة ليلى صفي الدين السنوسي
ثقافة وفن
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هاشتاغ «#دعوة_للقراءة» يجتاح «فيسبوك»