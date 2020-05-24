أرملة كوبي براينت ترث 200 مليون دولار

كوبي براينت مع زوجته فانيسا (أرشيفية : الإنترنت)

ستتلقى أرملة أسطورة كرة السلة الأميركي، كوبي براينت، فانيسا براينت، ميراثًا قيمته 200 مليون دولار، حيث توفي لاعب «لوس أنجليس ليكرز» السابق، وابنته جيانا في حادث مروحية في جنوب ولاية كاليفورنيا في يناير الماضي، وستحصل فانيسا على ميراث بقيمة 200 مليون دولار الناتجة عن الحصة الأولية، التي شارك بها زوجها الراحل في إحدى الشركات بـ5 ملايين دولار، وقال مؤسس الشركة، مايك ريبول: «فقدت صديقًا عزيزًا، فقدت أخًا حين فقدت كوبي فهو الأب المؤسس»، وباع ريبول حصة كبيرة من العلامة التجارية لشركة كوكاكولا في العام 2018، وقدرت الصفقة بمبلغ ملياري دولار، وعندما تم إبرام الصفقة، كانت حصة براينت تبلغ نحو 200 مليون دولار، وهو المبلغ الذي ستتلقاه أرملته، فانيسا.

وأظهر تشريح جثة قائد المروحية التي قضى على متنها أسطورة كرة السلة الأميركية السابق كوبي براينت وثمانية أشخاص آخرين بينهم ابنته جيانا في مطلع العام الحالي، خلو جسده من آثار الكحول أو المخدرات، بحسب ما أفاد تقرير الطبيب الشرعي، وكان آرا زوبايان (50 عامًا) ينقل براينت وابنته إلى بطولة للناشئين في ولاية كاليفورنيا في 26 يناير، عندما تحطمت المروحية التي كانوا على متنها بعد اصطدامها بتلال غرب لوس أنجليس، ما أدى إلى مصرع الأشخاص التسعة الذين كانوا على متنها، وذكر تقرير الطبيب الشرعي لمقاطعة لوس أنجليس أن «الاختبارات السُمية لم تكشف وجود كحول أو مخدرات» في جسم الطيار، وفقًا لما نقله موقع «أس» بالعربية.

ويعد براينت من أبرز لاعبي كرة السلة الأميركية في التاريخ الحديث، وأسطورة لنادي «لوس أنجليس ليكرز» الذي لم يعرف غيره في مسيرة احترافية امتدت من العام 1996 إلى حين اعتزاله في 2016، وتوج براينت مع «ليكرز» بلقب الدوري في خمس مناسبات أعوام 2000، 2001، 2002، 2009 و2010 واختير أفضل لاعب في الدوري لموسم 2007-2008، وأفضل لاعب في الدور النهائي مرتين (2009 و2010)، وشارك براينت 18 مرة في مباراة كل النجوم «أول ستار» واختير أفضل لاعب فيها أربع مرات، كما حقق الميدالية الذهبية مع منتخب بلاده في أولمبياد بكين 2008 ولندن 2012.