فينغر يصدم «آرسنال» بعد 1235 مباراة ويحذر من غياب الجماهير

الفرنسي آرسين فينغر (أرشيفية : الإنترنت)

قطع المدرب الفرنسي، آرسين فينغر، جميع الشائعات، وأكد أنه لن يعود مرة أخرى إلى تدريب «آرسنال»، بأي حال من الأحوال، وقال: «هل سأعود إلى ملعب الإمارات؟، قلت لنفسي دائمًا إنني سأغادر (آرسنال) تمامًا، وهذا القرار الذي اتخذته، تمكنت من إدارة النادي لـ1235 مباراة، ومررت بأوقات جيدة وسيئة هناك، لكننا حاولنا دائمًا الدفاع عن قيم النادي، وأعتقد أننا نجحنا في ذلك».

وحذر فينغر من لعب المباريات دون تواجد الجماهير قائلًا: «هل سيضر عدم تواجد الجماهير على المسابقة؟، أنا مقتنع بذلك على المدى الطويل، يمكن أن يكون حلًا قصير المدى، وليس طويل المدى، ولكنه لا يزال أفضل طريقة لاستئناف الموسم، يمكننا أن نأخذ مثل هذه المغامرة الكبيرة من الناحية الطبية، وعلينا الشعور بالأمان، لا أحد يعتقد بأنه بحلول منتصف يوليو سنكون في أمان تام»، في تصريحات نشرتها شبكة «جول» العالمية.

وتابع: «اقترحنا في الاتحاد الدولي لكرة القدم إجراء خمسة تبديلات، وذلك لأن جدول المباريات سيكون مزدحمًا للغاية، أعتقد في المباراة الأولى أنه من الصعب جدًّا الحكم»، ويأتي ذلك في الوقت الذي أيد فيه مدرب «آرسنال» السابق عدة اقتراحات، بضرورة منح «ليفربول» لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.