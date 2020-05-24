دورتموند يعلن الانفصال عن صاحب هدف كأس العالم 2014

الألماني ماريو جوتزة (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي «بروسيا دورتموند أن لاعبه الألماني ماريو جوتزة سيرحل عن الفريق بعد نهاية تعاقده هذا الصيف بنهاية الموسم الجاري 2019-2020، وقال المدير الرياضي لـ«دورتموند مايكل زورك، «ماريو جوتزة سيرحل عن دورتموند هذا الصيف، لقد كان قرارًا متبادلاً ومحترمًا، ماريو رجل عظيم ولاعب جيد للغاية يأتي من فريق الشباب الخاص بنا، لكنه أيضًا يبحث عن تحدٍ جديد، ربما في الخارج»، وفقًا لما نقلته شبكة «سكاي سبورتس» أمس السبت.

وكان المدير الفني لـ«دورتموند لوسين فافر أكد في مؤتمر صحفي الجمعة أن طريقة اللعب التي يفضلها لا تجعل هناك مكانًا لجوتزة، حيث شارك دقائق قليلة أمام شالكه رغم إصابة العديد من لاعبي خط الوسط، وقال: «في هذه اللحظة نلعب بطريقة 3-4-3، وأوضحت لجوتزة أن هذه الطريقة غير مناسبة بالنسبة له، يجب أن تقول الحقيقة هنا».

جوتزة هو مَن سجل هدف تتويج المنتخب الألماني بكأس العالم 2014 في المباراة النهائية أمام منتخب الأرجنتين، ولم يخض جوتزة سوى خمس مباريات فقط بشكل أساسي في الدوري الألماني هذا الموسم، وسجل ثلاثة أهداف في 20 مباراة بجميع المسابقات، وسيكون الآن متاحًا في صفقة انتقال مجانية.يذك

ر أن صاحب الـ27 عامًا عاد إلى «دورتموند» في العام 2016 مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، بعد فترة باهتة قضاها مع المنافس المحلي «بايرن ميونيخ»، لكنه لم يعد عنصرًا أساسيًّا.