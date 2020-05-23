حكيمي يظهر في انتصار «دورتموند» على «فولفسبورغ» بالدوري الألماني

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 مايو 2020, 06:04 مساء
حكيمي يقود «دورتموند» أمام «فولفسبورغ» بالدوري الألماني (إنترنت)

واصل «بروسيا دورتموند» الضغط على منافسه على لقب الدوري الألماني، بايرن ميونيخ»، بانتصار صعب على «فولفسبورغ» في الجولة 27 من بطولة الدوري الألماني الوحيدة المقامة حاليًا في العالم بسبب توقف النشاط على خلفية جائحة فيروس «كورونا»، وفاز «دورتموند» اليوم السبت بفضل رافائيل جيريرو أكثر من سجل منذ استئناف المسابقة، حيث سجل هدفه الثالث في مباراتين، وهدف تقدم «دورتموند»، مستغلاً تعاون بين أشرف حكيمي وجوليان براندت وثورجان هازارد، قبل أن يمرر البلجيكي عرضية سجلها البرتغالي في الدقيقة 32.

خطة المدرب لوسيان فافر، 3-4-2-1، أكدت صحتها، في الدقيقة 79، بعد أن صنع البديل جيدون سانشو والذي حل بديلاً في الدقيقة 65 لبراندت ضمن 5 تغييرات، الهدف الثاني للمغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن للفريق، الذي ختم الجملة بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، وتعرض بديل «فولفسبورغ»، فيليكس كلاوس للطرد المباشر، باستخدام تقنية الفيديو، بسبب خطأ عنيف ضد مدافع «دورتموند» مانويل أكانغي في الدقيقة 82، ليحصد «دورتموند» نقطته الـ57، بفارق نقطة واحدة عن بايرن، الذي يواجه «فرانكفورت» لاحقًا، اليوم السبت، أما «فولفسبورغ» فيظل سادسًا بـ39 نقطة.

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