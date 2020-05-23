تنازلات كافاني من أجل إنتر ميلان

مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي إدينسون كافاني (أرشيفية : الإنترنت)

كشف تقرير صحفي إيطالي، الراتب المنتظر أن يحصل عليه المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني، داخل أروقة نادي «إنتر ميلان»، مع بداية الموسم الجديد، حيث ارتبط كافاني بالانتقال إلى صفوف «إنتر ميلان» خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لخلافة لاوتارو مارتينيز المرتبط بالانضمام إلى «برشلونة»، وبحسب شبكة «سبورت ميدياسيت» الإيطالية، فإن «إنتر ميلان» قدم بالفعل عرضًا لإدينسون كافاني لنقله إلى تشكيلة المدرب أنطونيو كونتي هذا الصيف.

ويرحب كافاني بالعودة إلى الدوري الإيطالي، لكن سيتعين عليه أن يكون جاهزًا لخفض راتبه للانضمام إلى «إنتر ميلان»، حيث عرض عليه «النيراتزوري» عقدًا لمدة موسمين، براتب يصل إلى 8 ملايين يورو سنويًّا، ومن شأن هذا الراتب أن يجعل كافاني اللاعب الأعلى أجرًا في «النيراتزوري» مع روميلو لوكاكو، وكريستيان إريكسن، لتبقى خطوة الأوروغواياني الأخيرة بالانضمام من عدمه.

ووضع الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لـ«أتلتيكو مدريد»، الإسباني، مهاجم «باريس سان جيرمان» الفرنسي، النجم الأوروغواياني إدينسون كافاني، ضمن حساباته في الصفقات الصيفية المقبلة، حيث لا يزال كافاني موضع اهتمام مدرب «أتلتيكو»، بعد أن أوشك عقده على الانتهاء بنهاية الموسم الجاري، وبدا أن رحيل المهاجم الأوروغواياني عن ملعب «بارك دي برانس» قد تم قبل بضعة أسابيع، ومع ذلك يمكن لأزمة فيروس «كورونا» أن تغير خطط المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية ليوناردو أرواغو نحو الهداف التاريخي لـ«باريس سان جيرمان».

كافاني كان قريبًا من الانتقال لـ«أتلتيكو مدريد» في الميركاتو الشتوي الماضي، وارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى «نيوكاسل» و«نابولي» و«ميلان» و«إنتر ميلان» و«بوكا جونيورز» و«ساو باولو» و«بالميراس»،التيتراقب وضعه عن كثب، تمهيدًا لضمه في السوق الصيفية المقبلة، ووفقًا لمعلومات جريدة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، لا يزال اسم إدينسون كافاني على طاولة «أتلتيكو مدريد»، بناءً على رغبة سيميوني الذي يرغب في جذبه لملعب «واندا ميتروبوليتانو» في ميركاتو الصيف المقبل.

في الوقت نفسه، يدرس زميل كافاني، الفرنسي كيليان مبابي مهاجم «باريس سان جيرمان» الرحيل أيضًا، بعدما اختار «ريال مدريد» من بين الأندية الكثيرة التي تطارده، منها نادي يوفنتوس الإيطالي الذي وضع مبابي ضمن أولوياته، لينافس بذلك على أحلام «ريال مدريد» الإسباني في ضم الفتي الذهبي الأسمر، حيث إن التعاقد مع صاحب 21 عامًا، يمثل الأولوية المطلقة لنادي «ريال مدريد» الإسباني في نوافذ الانتقالات المقبلة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث ورد مؤخرًا أن ليفربول الإنجليزي يجهز خطة لمحاولة إقناع مبابي بالقدوم إلى «إنفيلد» في الأوقات المقبلة.