البرتغال تلحق بألمانيا في القرار المهم

حددت رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم، 3 يونيو المقبل، موعدا لاستئناف منافساته المعلقة منذ مارس الماضي، بسبب فيروس «كورونا المستجد»، على أن تقام من دون جمهور، ونشرت الرابطة جدول تسع من الجولات المتبقية من البطولة «25 حتى 33»، على أن تحدد في وقت لاحق برنامج المرحلة الأخيرة التي من المقرر أن تقام في 21 يوليو.

وكانت الحكومة البرتغالية أجازت الشهر الماضي استئناف منافسات البطولة المعلقة منذ 12 مارس، اعتباراً من الأسبوع الأخير من مايو، بشرط إقامتها من دون جمهور، واعتماد بروتوكول صحي صارم، كما سيتم إخضاع أفراد الفرق لفحوص دورية أسبوعيا لكشف «كوفيد-19»، وفقا لما نقلته «فرانس برس».

وأبدت الرابطة في مراحل سابقة أملها في معاودة المنافسات، بدءا من 4 يونيو، مشيرة إلى أن ذلك سيمنحها الوقت للبحث مع السلطات الصحية في الملاعب القادرة على استضافة المباريات في ظل الشروط الجديدة، بعدما أعربت تلك السلطات عن رغبتها في أن يتم خوض المباريات على أقل عدد ممكن من الملاعب، ومع أن الرابطة لم تكشف في الجدول المعلن الملاعب التي ستقام عليها المباريات، أشارت التقارير الصحفية المحلية إلى أن غالبية الفرق ستتمكن من خوض اللقاءات على أرضها.

وكانت ألمانيا أول مبادر بعودة استئناف نشاط الدوري المحلي بعد غياب طويل لنفس السبب بعد أن تسببت جائحة «كورونا» في وفاة الآلاف وأصاب الملايين حول العالم.