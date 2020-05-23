البرتغال تلحق بألمانيا في القرار المهم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 مايو 2020, 12:14 مساء

حددت رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم، 3 يونيو المقبل، موعدا لاستئناف منافساته المعلقة منذ مارس الماضي، بسبب فيروس «كورونا المستجد»، على أن تقام من دون جمهور، ونشرت الرابطة جدول تسع من الجولات المتبقية من البطولة «25 حتى 33»، على أن تحدد في وقت لاحق برنامج المرحلة الأخيرة التي من المقرر أن تقام في 21 يوليو.

وكانت الحكومة البرتغالية أجازت الشهر الماضي استئناف منافسات البطولة المعلقة منذ 12 مارس، اعتباراً من الأسبوع الأخير من مايو، بشرط إقامتها من دون جمهور، واعتماد بروتوكول صحي صارم، كما سيتم إخضاع أفراد الفرق لفحوص دورية أسبوعيا لكشف «كوفيد-19»، وفقا لما نقلته «فرانس برس».

وأبدت الرابطة في مراحل سابقة أملها في معاودة المنافسات، بدءا من 4 يونيو، مشيرة إلى أن ذلك سيمنحها الوقت للبحث مع السلطات الصحية في الملاعب القادرة على استضافة المباريات في ظل الشروط الجديدة، بعدما أعربت تلك السلطات عن رغبتها في أن يتم خوض المباريات على أقل عدد ممكن من الملاعب، ومع أن الرابطة لم تكشف في الجدول المعلن الملاعب التي ستقام عليها المباريات، أشارت التقارير الصحفية المحلية إلى أن غالبية الفرق ستتمكن من خوض اللقاءات على أرضها.

وكانت ألمانيا أول مبادر بعودة استئناف نشاط الدوري المحلي بعد غياب طويل لنفس السبب بعد أن تسببت جائحة «كورونا» في وفاة الآلاف وأصاب الملايين حول العالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية والإمارات تقرران عدم إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد
عربى
اللجنة المركزية تعلن موعد فتح باب الترشح للانتخابات في 6 بلديات
ليبيا
بومبيو للسراج: لا حل عسكريا للأزمة ونسعى لإنهاء معاناة الشعب الليبي
ليبيا
كريستيانو وميسي الخاسران الأكبران.. ما مصير الكرة الذهبية وجوائز «فيفا»؟
رياضة عالمية
جريدة الوسط: «الوطية» تفتح باب الأسئلة حول مصير حرب العاصمة
ليبيا
السوق الموازية: خسائر أسبوعية للعملات الدولية أمام الدينار الليبي
ليبيا
الصين تعلن عن «نجاح استراتيجي كبير» ضد فيروس «كورونا المستجد»
دولى
العدد 235 - 236 من جريدة «الوسط»: أسئلة ما بعد «الوطية».. واستعدادات الليبيين ...
ليبيا
«داخلية الوفاق» تكلف 4 أجهزة أمنية للبحث عن المخطوفة «وصال»
ليبيا
بكين ترفض تصريحات ترامب الأخيرة حول «كورونا المستجد»
دولى
خبير عسكري إيطالي: مكانتنا في ليبيا تعادل «الصفر»
ليبيا
حمزة لقناة «الوسط»: 7 آلاف ميغاوات الطلب على الكهرباء في يونيو وطاقة التوليد لا ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفسير جديد لتضاريس المريخ