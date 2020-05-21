إصابة لاعب جديد بكورونا في صفوف الدوري الألماني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 مايو 2020, 09:12 مساء
نادي دينامو دريسدن. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن نادي دينامو دريسدن، المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، الذي تقترب تشكيلته بالكامل من الانتهاء من فترة حجر صحي لمدة أسبوعين بعد إصابة ثلاثة لاعبين بفيروس كورونا (كوفيد-19)، يوم الخميس إن لاعبا رابعا بالإضافة لأحد أعضاء الجهاز الفني تحولت نتائجهما إلى إيجابية.

وقال النادي، الذي يتذيل ترتيب الدرجة الثانية، وفقًا لـ"بين سبورت"، إن السلطات الصحية لم تمدد الحجر الصحي الجماعي وسيتم عزل الثنائي المصاب فقط، مضيفًا، أن باقي أعضاء الفريق، بما فيهم اللاعبون الثلاثة الذين كانت عينتهم إيجابية، تحولت عيناتهم إلى سلبية خلال الاختبار الخامس ويمكن أن يبدأ الفريق تدريباته الجماعية يوم السبت.

وأكد النادي عن إصابة أحد أفراد الفريق في الرابع من الشهر الحالي وبعدها بخمسة أيام أعلن حالتين جديدتين. وحينها أمرت السلطات الصحية المحلية، التي لها الكلمة النهائية في هذا الأمر، بوضع الفريق بأكمله في الحجر الصحي.

وبناء على ذلك لم يلعب الفريق أول مباراتين في دوري الدرجة الثانية الذي استأنف نشاطه يوم السبت الماضي بينما تأجلت مباراته الثالثة أيضا.

وسيستأنف الفريق الموسم الحالي عندما يستضيف شتوتغارت في 31 مايو أيار الحالي. وسيخضع الفريق بالكامل للعزل في أحد الفنادق لحين موعد المباراة.

ويملك دريسدن، الذي فاز بلقب الدوري في ألمانيا الشرقية السابقة ثماني مرات وكان يشارك بانتظام في بطولات أوروبا، 24 نقطة متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن كارلسروه صاحب المركز 17.

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