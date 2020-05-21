ليفربول يدرس التضحية بـ 3 لاعبين من أجل هذا اللاعب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 مايو 2020, 08:28 مساء
مباراة سابقة بين ليفربول ومانشستر سيتي (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية، أن نادي ليفربول الإنجليزي، يدرس التضحية بثلاثة لاعبين من أجل الحصول على خدمات النجم الألماني الدولي تيمو فيرنر، لاعب أر بي ليبزيج.

وذكر موقع «ذا أثليتك» البريطاني، وفقًا لـ«جول»، أن الريدز يرغبون في التعاقد مع المهاجم الذي يقدر سعره بحوالي 60 مليون يورو، إلا أن الانعكاسات الاقتصادية السلبية لأزمة فيروس كورونا تجعل الفريق يبحث عن طرق لتمويل الصفقة.

وأوضح التقرير أن الفريق الإنجليزي مستعد لتقديم ثلاثة من لاعبيه في صفقة تبادلية مع النادي الألماني من أجل الظفر بتوقيع «فيرنر».

وكانت تقارير سابقة أكدت رغبة «فيرنر» في ارتداء القميص الأحمر، وتفضيله البقاء في ليبزيج في حال فشل انتقاله لقلعة أنفيلد.

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