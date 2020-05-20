تمديد الدوري الإيطالي حتى 20 أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 مايو 2020, 11:14 مساء
الدوري الإيطالي. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أنه مدد الموسم الحالي للدوري المحلي حتى تاريخ 20 أغسطس، على أمل إنهاء جميع بطولاته الاحترافية الدرجات الأولى والثانية والثالثة.

وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي، وفقًا لـ«العربية» اليوم الأربعاء: أبدى الاتحاد الإيطالي رغبته باستئناف وإنهاء البطولات الوطنية المحلية كحد أقصى في تاريخ 20 أغسطس في الدرجات الأولى والثانية والثالثة.

كما قرر إطلاق موسم 2020-2021 في الأول من سبتمبر، مشيرًا إلى أنه سيحدد قبل معاودة النشاط قوانين سيطبقها في حال تعليق النشاط مجدداً.

وينوي الاتحاد إقامة مراحل وجيزة من مباريات «البلاي أوف» من أجل تحديد نتائج المسابقات وأيضاً بما يتعلق بمسألتي الصعود والهبوط.

كما سيضع الاتحاد قوانين في حال وضع حد نهائي للموسم الحالي تتضمن بكل الأحوال مسألتي الهبوط والصعود.

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