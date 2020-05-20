مانشستر يونايتد يقدم الجديد في عرض بوغبا لريال مدريد ويوفنتوس

الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي (أرشيفية : الإنترنت)

حدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ثمن بيع نجمه الفرنسي بول بوغبا، لريال مدريد ويوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويظل مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشار، متمسكاً بإمكانية تمديد عقد بول بوغبا لمدة عام واحد حتى يونيو 2022، وإذا لم يتم تمديد عقده، فسيعرض للبيع هذا الصيف، حيث يرغب مانشستر في استرداد مبلغ قدره حوالي 65 مليون يورو مقابل بيع بول بوغبا، ويبقى الواجهة المقبلة إما ريال مدريد أو يوفنتوس ليكون على استعداد لدفع هذا المبلغ، على الرغم من الأزمة التي سببتها جائحة فيروس كورونا.

وكان بوغبا قد اتخذ قراراً حازماً بمغادرة مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الماضي، بسبب عدم شعوره بالراحة في أولد ترافورد، ولكن انتهى به المطاف للاستمرار مع الشياطين الحمر، ولكنه عاد وطلب من وكيل أعماله مينو رايولا وضع الآليات اللازمة لمغادرة الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، اليوم الأربعاء.

في الوقت نفسه اقترب مانشستر من التعاقد مع نجم نادي أتلتيكو مدريد، ساؤول نيغيز، بهدف تعويض الفرنسي بول بوغبا، حيث ارتبط اسم ساؤول نيغيز بالرحيل إلى مانشستر على مدار الأعوام الماضية، لكن اللاعب اختار الاستمرار مع الروخيبلانكوس في نهاية المطاف، ويسعى يونايتد إلى هذه الخطوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض رحيل بوغبا المحتمل إما إلى ريال مدريد أو يوفنتوس، بحسب جريدة «ديلي ستار».

الصفقة تم حسمها بشكل عملي، في حين سيقبل أتلتيكو مدريد ببيع نيغيز بسعر أقل من المفترض، وذلك في ظل أزمة فيروس كورونا الحالية، ويبلغ الشرط الجزائي في عقد نيغيز مع أتلتيكو 150 مليون يورو، ويمتد عقد اللاعب مع الفريق الإسباني حتى نهاية موسم 2026، لكن الجريدة أوضحت أن إدارة الأتلتي ستقبل ببيع اللاعب ليونايتد مقبل 80 مليون يورو فقط.

في الوقت نفسه، دخل بوغبا دائرة اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني رغم اهتمام يوفنتوس الإيطالي بإعادته لصفوف «السيدة العجوز»، حيث كشفت جريدة «آس» الإسبانية أن هناك العديد من الأمور التي تغذي أمل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال في أن يتمكن من الحصول على خدمات بوغبا، خصوصا مع توافر رغبة اللاعب نفسه في إتمام ذلك، كما أن الوضع التعاقدي لبوغبا يعد مثاليا بالنسبة لريال مدريد، حيث إن عقده مع مانشستر يونايتد ينتهي في 2021.