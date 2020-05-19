بايرن ميونيخ يعلن مواجهته ريال مدريد وإنتر ميلان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 مايو 2020, 01:15 مساء
مباراة سابقة بين الريال والبايرن (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الثلاثاء، أن الفريق وإنتر ميلان الإيطالي، وريال مدريد الإسباني، سيشاركون في بطولة دوري مصغرة العام المقبل، من أجل جمع الأموال للقضاء على «فيروس كورونا» في إسبانيا وإيطاليا، وستشارك الفرق الثلاثة في بطولة كأس التضامن الأوروبي في وقت ما في 2021.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«بايرن ميونيخ»، كارل هاينز رومينيغه: «ضرب وباء فيروس كورونا أوروبا بكل قوة، ورغم كل المعاناة والمشاكل، نحن في ألمانيا ربما نكون محظوظين أن نظام الصحة لدينا أثبت مرونته في هذه الأزمة، لكننا رأينا أيضًا صورًا مرعبة من إيطاليا وإسبانيا، البلدان من بين الدول الأوروبية التي ضربها الوباء بقوة»، وفقا لما نقلته الوكلات.

وذكر بايرن أن صافي العائدات من المباريات الثلاث، سيتم التبرع بها للمنشآت الطبية في إيطاليا وإسبانيا، وسوف تستضيف مدينة مدريد مباراة الريال مع إنتر، الذي سيلعب في مدينة ميلان أمام بايرن ميونيخ، وذكر بايرن أن الريال سيزور مدينة ميونيخ، وفقًا لمواعيد المباريات في الأجندة، وعندما يتم السماح بلعب كرة القدم أمام الجماهير مرة أخرى، كما قال رومينيغه: «بايرن سيدعو 5 آلاف من الممرضين والممرضات ومقدمي الرعاية والأطباء للمباراة التي ستقام على أرضه، تكريمًا لهم لقيامهم بعمل مذهل للمجتمع في هذه اللحظة».

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