غوارديولا يعود إلى إنجلترا بعد مأساته الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 مايو 2020, 12:26 مساء
الإسباني بيب غوارديولا (أرشيفية : الإنترنت)

عاد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إلى إنجلترا قبل استئناف التدريبات، بعد أن مر بتجربة مريرة عندما سافر غوارديولا (49 عامًا) إلى إسبانيا قبل شهرين بعد تعليق نشاط كرة القدم في إنجلترا، حيث بقي في برشلونة حدادًا على وفاة والدته دولورز سالا، بعد إصابتها بفيروس كورونا، وقد بدأ مانشستر سيتي إخضاع لاعبيه لفحص كورونا، أمس الإثنين، حيث تستغرق النتائج عادة 24 ساعة، قبل قرار العودة، ويمكن للأندية بدء تدريباتها في مجموعات صغيرة من اليوم الثلاثاء، على الرغم من أنه لن تبدأ جميع الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز على الفور، بحسب جريدة «ديلي ميل» البريطانية.
وفي أبريل الماضي، أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن وفاة والدة بيب غوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد إصابتها بفيروس «كورونا»، وأوضح بطل الدوري الإنجليزي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «توفيت والدة بيب، دولورز سالا كاريو، في برشلونة بسبب فيروس كورونا، وكانت تبلغ 82 عامًا»، وتابع البيان: «يرسل النادي تعاطفه القلبي في هذا الوقت العصيب إلى بيب غوارديولا وعائلته وجميع أصدقائهم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موجة حر خانقة تضرب الشرق الأوسط وجنوب شرق أوروبا
عربى
بوتين وإردوغان يعربان عن قلقهما إزاء تصاعد الاشتباكات في ليبيا
ليبيا
«موديرنا» الأميركية تعلن نتائج إيجابية في المرحلة الأولى لتجارب لقاحها ضد فيروس ...
دولى
أطباء ليبيون يصلون إلى إيطاليا للمعاونة في مكافحة «كورونا»
ليبيا
وفاة طيار إثر تحطم طائرة عروض جوية في كندا
دولى
«بركان الغضب» تعلن السيطرة على منظومة دفاع جوي روسية في قاعدة الوطية
ليبيا
«تعليم الوفاق» توضح ترتيبات استئناف الدراسة
ليبيا
واشنطن تتطلع إلى «إصلاحات» في البعثة الأممية قبل تعيين ممثل جديد
ليبيا
ألمانيا: سلاحنا لا يزال يصل إلى أيدي المتورطين في الصراع الليبي
ليبيا
حكومة الوفاق: حظر كلي خلال أيام عيد الفطر المبارك
ليبيا
رحل في مثل هذا الشهر.. فقيد الرياضة والأدب والشعر محمد معتوق
رياضة محلية
خلونا نحلموا - (الحلقة 3)
فيديو
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الإجهاد والاضطرابات النفسية آفة مرافقة لفيروس «كورونا»