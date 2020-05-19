أرسنال يستقر على بديل أوباميانغ وسط ترقب إشارة برشلونة أو ريال مدريد

الهداف الغابوني بيير أوباميانغ (أرشيفية : الإنترنت)

يخطط نادي أرسنال الإنجليزي، لتعزيز هجوم الفريق في الموسم المقبل، بالتوقيع مع مهاجم جديد، خاصة في ظل رغبة الهداف الغابوني بيير أوباميانغ، في الرحيل عن صفوف «الغانرز»، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ورفضه تجديد عقده مع النادي، وقالت جريدة «ديلي ميل» الإنجليزية: «أرسنال يسعى للحصول على خدمات لاعب فريق كلوب بروج البلجيكي، المهاجم النيجيري إيمانويل دينيس، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتعويض الرحيل المتوقع لأوباميانغ خلال الصيف المقبل، والاستفادة من مبلغ بيعه لتدعيم الفريق».

وأضافت: «مسؤولو النادي اللندني يستعدون لتقديم مبلغ 22 مليون جنيه إسترليني، لضم دينيس صاحب 22 عاماً، هداف فريق كلوب بروج الذي يعد هدفاً للعديد من الأندية الإنجليزية مثل شيفيد يونايتد، واتفورد، ونيوكاسل يونايتد، بعدما اعترف رئيس كلوب بروج، فيليب كليمنت، بأنه من الصعب الاحتفاظ بدينيس فى الموسم المقبل، ومن المحتمل أن يغادر حيث حان الوقت ليخطو خطوة جديدة في مسيرته».

وسجل المهاجم النيجيري دينيس، 9 أهداف خلال الموسم الحالي مع فريقه البلجيكي، خلال 25 مباراة بجميع المسابقات، ونجح في تسجيل هدفين في شباك ريال مدريد، بمعقله بالبرنابيو، في دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع مهاجم أرسنال أوباميانغ للذهاب إلى برشلونة في الفترة المقبلة، بعد أن ذكرت جريدة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن أوباميانغ الذي سينتهي عقده مع «الغانرز» في العام 2021، لا يريد تجديد عقده في ملعب الإمارات، مع انتظار برشلونة للمراهنة عليه، حيث لا يفقد أوباميانغ الأمل نحو التعاقد مع برشلونة واللعب في «كامب نو»، بعد أن ارتبط اسمه كبديل للهداف الأوروغوياني لويس سواريز.

وأوضحت التقارير الأخيرة أن المهاجم الغابوني ليس سعيدًا في صفوف أرسنال، الذي لا يمر بأفضل لحظاته في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمر بحالة تخبط شديدة في الآونة الأخيرة، مع إقالة المدرب أوناي إيمري والاستعانة بميكيل أرتيتا كمدرب جديد للفريق، ورغم تغيير المدرب وقدوم أرتيتا لـ«أرسنال»، تحسن شكل الفريق بعض الشيء ولكن لا تزال النتائج سلبية للغاية، بعدما تعادل أمام بورنموث بهدف في مهمة أرتيتا الأولى، ومن ثم خسروا في ملعبهم بهدفين مقابل هدف ضد تشيلسي في ديربي لندن.

أوباميانغ أعلن وفقًا للجريدة أنه لا يرغب في التجديد مع أرسنال، المهدد بعدم اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذا استمرت النتائج السلبية في الفترة المقبلة، في الوقت نفسه يراقب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد المهاجم الأفريقي، لكن يظل تفضيل أوباميانغ النادي الكتالوني عقبه في طريق النادي الملكي.