واتفورد: وباء كورونا بلغ ذروته.. وحياتنا في خطر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 مايو 2020, 02:41 صباحا
المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي واتفورد، نايجل بيرسون. (إنترنت : أرشيفية)

حذر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي واتفورد، نايجل بيرسون، من أن حياة اللاعبين قد تكون في خطر إذا عاد الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في وقت سابق لأوانه بسبب فيروس كورونا.

وقال لصحيفة "تايمز"، وفقًا لـ"جول": "نعم نود استئناف الدوري، لكن يجب أن تكون الظروف آمنة ويجب أن نتوخى الحذر ومن التهور تجاهل الاحتمالات، الأمر يتعلق بسلامة وصحة الناس".

وأضاف بيرسون: "وصلنا إلى ذروة الوباء، لكن لا تزال هناك أعداد هائلة من الأشخاص الذين يفقدون حياتهم، الوفيات في بريطانيا بين 33 و38 ألف شخص".

وتابع: "يجب أن نتذكر أن الأمر لا يتعلق فقط بصحة اللاعبين والطاقم، بل بالأشخاص المحيطين بهم أيضا".

وكان أوليفر داودن وزير الثقافة والرياضة البريطاني قد قال إن الحكومة "تفتح الباب" أمام كرة القدم الشهر المقبل، وإكمال الموسم في ملاعب خالية.

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