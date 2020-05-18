رسميا.. رابطة الدوري الإنجليزي تسمح للأندية باستئناف تدريباتها بداية من الغد

فريق ليفربول الإنجليزي. (أرشيفية : إنترنت)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، السماح للأندية بحصص تدريبية مكونة من «مجموعات صغيرة» بدءًا من الغد.

وجاء قرار رابطة الدوري الإنجليزي، وفقًا لـ«روسيا اليوم»، بعد تصويت بالإجماع على استئناف التدريبات خلال اجتماع عن بعد عبر الفيديو ضم أندية الدوري الممتاز العشرين.

وقالت رابطة «البريميرليغ» في بيان رسمي: «صوتت جميع الأطراف المعنية في الدوري الممتاز اليوم بالإجماع على العودة إلى التدريبات في مجموعات صغيرة بعد ظهر (الثلاثاء) في خطوة أولى نحو استئناف المسابقة عندما يكون الوضع آمنا لذلك».

وأضاف البيان: «ستمكن الخطوة الأولى من بروتوكول العودة إلى التدريبات الفرق من المران مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.. البروتوكولات الطبية الصارمة ستضمن عودة الجميع إلى التدريبات في بيئة أكثر أمانًا».

وأوضحت الرابطة أن القرار صدر بعد مشاورات مع اللاعبين والمدربين وأطباء أندية الدوري الممتاز وخبراء مستقلين والحكومة.

وأعطت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي الضوء الأخضر لاستئناف مباريات الدوري في يونيو المقبل بعد اجتماع أوليفر دودن وزير الثقافة والإعلام والرياضة البريطاني مع مسؤولي كرة القدم، ومن بينهم الدوري الممتاز ورابطة أندية كرة القدم في إنجلترا والاتحاد الإنجليزي للعبة، لتعد أول خطوة في طريق استئناف الدوري الممتاز المتوقف منذ التاسع من مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.