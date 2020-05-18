رسميا.. إعلان «سلتيك» بطلا للدوري الاسكتلندي وهبوط «هارتس»

فريق «سلتيك» الاسكتلندي. (إنترنت)

قرر الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم، إلغاء مسابقة الدوري الممتاز بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، ومنح سلتيك اللقب وتحديد نادي هارتس للهبوط للدرجة الأدنى.

وقال سلتيك في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، وفقًا لـ«كورة»: «تم الإعلان اليوم عن تتويج سيلتيك بطلًا الدوري الاسكتلندي للموسم التاسع على التوالي».

وأضاف البيان: «لقد هيمننا على الدوري الممتاز، فزنا بـ 26 مباراة من أصل 30 مباراة، سجلنا 89 هدفًا، واستقبلنا 19 هدفًا فقط، وحققنا تقدمًا بفارق 13 نقطة على رأس الجدول، نحن الأبطال لسبب ما».

وأوضح: «نهدي لكم هذا النصر، لجميع مشجعينا، وللعمال الرئيسيين الذين ينقذون الأرواح، وينظفون المستشفيات، ويحميون الأحباء في المنزل».

وأكد الموقع الرسمي للدوري الاسكتلندي أن رابطة الدوري اعتمدت على نسبة النقاط إلى المباريات في تحديد ترتيب المراكز، وكان هارتس في المركز الأخير برصيد 23 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن المركز الـ11.

واجتمعت رابطة أندية الدوري الاسكتلندي اليوم، الإثنين، حيث جاءت نتيجة تصويت ممثلي الـ12 ناديًا لصالح إلغاء الدوري وبطولات الدرجات الأقل بشكل فوري.

ويتربع سلتيك على صدارة الترتيب برصيد 80 نقطة من 30 مباراة وبفارق 13 نقطة عن «رينجرز» صاحب المركز الثاني والمتبقي له مباراة مؤجلة.

وبهذا التتويج رفع سلتيك رصيده من الألقاب المتتالية في الدوري الاسكتلندي للمرة التاسعة، وذلك بعد قرار اتحاد كرة القدم بإلغاء المسابقة، ليرفع رصيده إلى 51 لقب دوري ليقترب من «رينجرز» صاحب الرقم القياسي بـ 54 لقبًا.