خلاف على الحجر الصحي يمنع الدوري الإيطالي من الظهور مجددا

كشفت أندية الدوري الممتاز الإيطالية أنها لن تبدأ تدريباتها الجماعية، اليوم الإثنين، كما كان منتظرا، حيث إن اللجنة الطبية الفنية لم توافق على مقترحات تدابير السلامة البديلة التي أقرتها الرابطة، لتستمر الأندية في التدريبات الفردية، حيث قالت جريدة «لاغازيتا ديلو سبورت»، إن مجلس اتحاد الكرة تقدم الجمعة الماضي بطلب للحكومة للموافقة على البروتوكول الصحي لاستئناف النشاط الرياضي بإجراءات أقل صرامة، على اعتبار أن بعض هذه الشروط صعبة التحقيق.

وجاء هذا الطلب عقب الاجتماع الذي دار بين الرابطة، والاتحاد الإيطالي للعبة، واتحاد الأطباء الرياضيين، وممثل أطباء الرابطة، حيث تم عرض مقترحات بديلة لتسهيل عودة التدريبات الجماعية، ومن ثم الدوري، لكن نقطة أثارت الشكوك بالتحديد بين أندية الدرجة الأولى، خاصة بضرورة احترام أي فريق لفترة الحجر الصحي 15 يوماً، في حالة ظهور أي حالة إيجابية خلال معسكر الفريق، وما زالت هذه القضية محل نقاش بين وزارتي الشباب والرياضة، والصحة، وبين اللجنة الفنية العلمية، وهو ما سيتسبب في تأجيل بداية التدريبات الجماعية لموعد لاحق.

وكانت تستعد أندية الدوري الإيطالي للعودة إلى التدريبات الجماعية، وفقًا لما أقرته الحكومة الإيطالية في وقت سابق، بناء على اعتماد البروتوكول الطبي لبدء الموسم، حيث تم التوقيع على أحدث مرسوم حكومي، وتم تقديمه في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي، ليتأكد خلاله عودة أندية الكالتشيو للتدريبات الجماعية بدءًا من اليوم الإثنين، ومع ذلك، تم رفض البروتوكول الطبي الذي وافقت عليه الحكومة والاتحاد الإيطالي، الأربعاء الماضي، من قبل رابطة اللاعبين لاعتراضها على بعض البنود.

واحتجت الرابطة على مقترح فرض الحجر الصحي لمدة 15 يومًا على المجموعة بأكملها إذا تم التأكد من إيجابية أحد اللاعبين لفيروس «كورونا»، باعتباره مقترحًا مفرطًا وسيؤدي إلى توقف الموسم، من جانبها، قدمت رابطة اللاعبين عدة مقترحات للبروتوكول الطبي وقدمتها للحكومة، واقترحت الرابطة أن يتم إخضاع اللاعب المصاب للحجر الصحي، بينما يخضع باقي اللاعبين والجهاز الفني والموظفون للمسح الشامل واختبارات الدم بدلًا من عزل المجموعة بأكملها، في الوقت نفسه، اقترحت جريدة «لا غازيتا ديلو سبورت» أن تتدرب الفرق بطريقة شبه فردية وهو المقترح الغريب الذي يأتي عكس طبيعة لعبة كرة القدم تمامًا بهدف الحفاظ على البعد الاجتماعي مع السماح بالتواجد ضمن مجموعة حتى يتمكنوا من تمرير الكرة إلى بعضهم البعض، من جانبها قالت «فوتبول إيطاليا» إن هناك حالة من التفاؤل تسود بين أندية الدوري الإيطالي والحكومة بشأن استئناف الموسم اعتبارًا من 13 يونيو واختتامه بحلول نهاية يوليو المقبل.