برشلونة يعلن رسميا عودة الفريق للتدريبات الجماعية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مايو 2020, 06:07 مساء
ميسي في تدريبات برشلونة. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عودة الفريق الأول لكرة القدم للتدريبات الجماعية، ابتداءً من غد الإثنين، استعدادًا لاستئناف النشاط الكروي في شهر يونيو المقبل.

ونشر النادي الكتالوني بيانًا عبر موقعه الرسمي، أعلن من خلاله العودة غدًا للتدريب الجماعي في المدينة الرياضية خوان جامبر في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

وقال البيان إن رابطة الأندية الإسبانية أبلغت الأندية بالبدء في المرحلة الثالثة، حيث سيتمكن لاعبو كرة القدم من أداء التدريبات كمجموعات.

وأشار البيان: «وتسمح المرحلة الثالثة اللاعبين من التدريب من خلال المجموعات بحد أقصى 10 أشخاص، وهذا ما أفادت به رابطة الأندية الإسبانية».

يذكر أن الفرق الإسبانية كانت عادت بالفعل إلى التدريبات على مدار الأسبوع الماضي، ولكن بشكل فردي، خوفًا من تفشي فيروس كوورنا بين الأفراد.

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