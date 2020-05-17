اعتراضات ومقترح غريب يسبق عودة الدوري الإيطالي

تستعد أندية الدوري الإيطالي للعودة إلى التدريبات الجماعية، غدًا الإثنين، وفقًا لما أقرته الحكومة الإيطالية في وقت سابق، ومن المقرر أن يتم اعتماد البروتوكول الطبي لبدء الموسم اليوم الأحد، حيث تم التوقيع على أحدث مرسوم حكومي الليلة الماضية، وتم تقديمه في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي، ليتأكد خلاله عودة أندية الكالتشيو للتدريبات الجماعية بدءًا من غد الإثنين، ومع ذلك، تم رفض البروتوكول الطبي الذي وافقت عليه الحكومة والاتحاد الإيطالي، الأربعاء الماضي، من قبل رابطة اللاعبين لاعتراضها على بعض البنود.

واحتجت الرابطة على مقترح فرض الحجر الصحي لمدة 15 يومًا على المجموعة بأكملها إذا تم التأكد من إيجابية أحد اللاعبين لفيروس «كورونا»، باعتباره مقترحًا مفرطًا وسيؤدي إلى توقف الموسم.

من جانبها، قدمت رابطة اللاعبين عدة مقترحات للبروتوكول الطبي وقدمتها للحكومة، على أن تتم مناقشتها في اجتماع اليوم الأحد، بحسب ما ذكرته جريدة «فوتبول إيطاليا»، السبت.

واقترحت الرابطة أن يتم إخضاع اللاعب المصاب للحجر الصحي، بينما يخضع باقي اللاعبين والجهاز الفني والموظفون للمسح الشامل واختبارات الدم بدلًا من عزل المجموعة بأكملها، في الوقت نفسه، اقترحت جريدة «لا غازيتا ديلو سبورت» أن تتدرب الفرق بطريقة شبه فردية وهو المقترح الغريب الذي يأتي عكس طبيعة لعبة كرة القدم تمامًا بهدف الحفاظ على البعد الاجتماعي مع السماح بالتواجد ضمن مجموعة حتى يتمكنوا من تمرير الكرة إلى بعضهم البعض، من جانبها قالت «فوتبول إيطاليا» إن هناك حالة من التفاؤل تسود بين أندية الدوري الإيطالي والحكومة بشأن استئناف الموسم اعتبارًا من 13 يونيو واختتامه بحلول نهاية يوليو المقبل.