عودة الحياة للملاعب الألمانية

استعادت ألمانيا اليوم السبت البطولات الوطنية الكبرى لكرة القدم، وسط القيود المفروضة، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في وفاة أكثر من 307 آلاف شخص، مخلفا وراءه ركودا اقتصاديا غير مسبوق.

وبات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) أول بطولة كبرى تعاود نشاطها اليوم السبت بعد توقف دام قرابة الشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكن أمام مدرجات دون جمهور، ووفق بروتوكول صحي صارم سيغيّر بشكل جذري المظاهر المحيطة باللعبة، مثل منع المصافحات والاحتفالات بصيغتها المعهودة لدى تسجيل الأهداف، وفقًا لـ«فرانس برس».

وقال مدرب بايرن ميونيخ هانزي فليك «العالم أجمع ينظر الآن إلينا»، مؤكدًا أن نجاحًا صحيًّا سيعطي إشارة لكل الرابطات الأخرى.