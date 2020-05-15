إنهاء الدوري البلجيكي وتتويج بروج باللقب

شعار الدوري البلجيكي لكرة القدم. (أرشيفية: الإنترنت)

لحق الدوري البلجيكي لكرة القدم بنظيريه الهولندي والفرنسي، وذلك بعد أن اتخذت رابطة الدوري «بروليغ»، الجمعة، قرار إنهاء الموسم واعتماد «الترتيب النهائي»، ما يعني تتويج بروج باللقب؛ لأنه كان متصدرًا قبل تعليق الموسم بسبب فيروس «كورونا المستجد».

وجاء القرار الذي تأجل اتخاذه أكثر من مرة، بعد أن أعلنت الحكومة في 6 مايو الجاري تعليق كل المنافسات الرياضية، بما فيها كرة القدم، حتى 31 يوليو، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوصت الرابطة منذ مطلع أبريل بإنهاء الموسم واعتماد الترتيب الحالي، لكن هذا الاقتراح أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي للعبة الذي حذّر السلطات الكروية البلجيكية من التسرع في إنهاء الموسم قبل استنفاد كل السبل الممكنة لإنهائه.