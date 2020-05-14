رسميًا.. الموافقة على عودة الدوري الإنجليزي في يونيو

مباراة سابقة في الدوري الإنجليزي (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت الحكومة الإنجليزية، اليوم الخميس، موافقتها على عودة الدوري الإنجليزي الممتاز، في شهر يونيوالمقبل.

وقالت صحيفة «ميرور» البريطانية، وفقًا لـ«كورة» إن الحكومة منحت السلطات الرياضية رسميًا الموافقة على عودة المباريات، بشرط ضمان تأمين اللاعبين والمدربين والموظفين.

وأوضحت أن الحكومة طلبت عقد اتفاق مع شركات البث التلفزيوني، لضمان إذاعة أكبر عدد من المباريات مباشرة، بالإضافة إلى بث لقاءات مجانية عندما تبدأ المسابقات مرة أخرى.

وأشار وزير الثقافة، أوليفر دودن إلى أن الحكومة تفتح الباب أمام عودة كرة القدم بأمان في يونيو، مضيفًا، أنه عقد اجتماعا بالفيديو مع الرؤساء التنفيذيين للبريميرليج، اليوم الخميس، وأبلغهم بإنهاء الاستعدادات للعودة إلى العمل الشهر المقبل.

وتابع دودن: «الأمر متروك الآن للمسؤولين في كرة القدم، للموافقة على تفاصيل الخطط، ووضع اللمسات الأخيرة عليها.. هناك حسن نية مشترك لدى الحكومة ومسؤولي كرة القدم، نحو عودة المباريات من أجل المشجعين».