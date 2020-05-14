رسميًا.. الموافقة على عودة الدوري الإنجليزي في يونيو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مايو 2020, 08:02 مساء
مباراة سابقة في الدوري الإنجليزي (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت الحكومة الإنجليزية، اليوم الخميس، موافقتها على عودة الدوري الإنجليزي الممتاز، في شهر يونيوالمقبل.

وقالت صحيفة «ميرور» البريطانية، وفقًا لـ«كورة» إن الحكومة منحت السلطات الرياضية رسميًا الموافقة على عودة المباريات، بشرط ضمان تأمين اللاعبين والمدربين والموظفين.

وأوضحت أن الحكومة طلبت عقد اتفاق مع شركات البث التلفزيوني، لضمان إذاعة أكبر عدد من المباريات مباشرة، بالإضافة إلى بث لقاءات مجانية عندما تبدأ المسابقات مرة أخرى.

وأشار وزير الثقافة، أوليفر دودن إلى أن الحكومة تفتح الباب أمام عودة كرة القدم بأمان في يونيو، مضيفًا، أنه عقد اجتماعا بالفيديو مع الرؤساء التنفيذيين للبريميرليج، اليوم الخميس، وأبلغهم بإنهاء الاستعدادات للعودة إلى العمل الشهر المقبل.

وتابع دودن: «الأمر متروك الآن للمسؤولين في كرة القدم، للموافقة على تفاصيل الخطط، ووضع اللمسات الأخيرة عليها.. هناك حسن نية مشترك لدى الحكومة ومسؤولي كرة القدم، نحو عودة المباريات من أجل المشجعين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين ترفض الاتهامات الأميركية حول محاولات لسرقة أبحاث اللقاحات
دولى
«المركزي» بالبيضاء: 9.06 مليار دينار إجمالي الإنفاق في ليبيا بالربع الأول.. و18%...
ليبيا
حاكم نيويورك: 15 ولاية تحقق بمتلازمة نادرة تصيب الأطفال مرتبطة بـ«كورونا»
دولى
«الفتوى الجزائرية»: صلاة العيد تصلى بالمنازل بسبب إغلاق المساجد
عربى
«الصحة العالمية»: كشف منشأ «كوفيد-19» ضروري «لفهم تطوره»
دولى
كوشنر يثير تكهنات حول احتمالية تأجيل موعد الانتخابات الرئاسة الأميركية
دولى
جدل صحي وسياسي حول منع شراء التبغ في جنوب أفريقيا
طب وصحة
«الصحة العالمية»: شاحنات محملة بإمدادات أساسية لترهونة وبني وليد تتعرض للقصف
ليبيا
السعودية: حظر تجول كامل خلال العيد واستمرار الإجراءات الاحترازية حتى نهاية رمضان
عربى
بوريل يجدد دفاعه عن «إيريني» واعتراضات مالطا تمنع إطلاق العملية الكامل
ليبيا
«الصحة العالمية» تصدر إرشادات جديدة بشأن إعادة فتح المدارس وأماكن العمل
دولى
«الفاو»: مكاسب كبيرة ضد الجراد الصحراوي.. إنقاذ 720 ألف طن من الحبوب عبر 10 دول
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اختبار لفيروس «كورونا» روج له ترامب يظهر نتائج سلبية خاطئة