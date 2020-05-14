8 حالات جديدة.. فيروس كورونا يضرب صفوف بشكتاش

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مايو 2020, 05:39 مساء
جانب من مباراة سابقة لفريق بشكتاش التركي. (إنترنت)

أعلن نادي بشكتاش التركي، اليوم الخميس، إصابة 8 أشخاص في النادي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأكد النادي في بيان رسمي، وفقًا لـ«كورة» اكتشاف 8 حالات جديدة بعد إجراء اختبارات لجميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني وموظفي النادي.

وقال النادي: «يوم الأربعاء ، 13 مايو، تم إجراء اختبار فيروس كورونا لجميع لاعبي كرة القدم والجهاز الفني والموظفين.. نتيجة الاختبارات أثبتت وجود 8 حالات إيجابية في النادي».

من جانبها أوضحت صحيفة «فوتو ماك» التركية أن الحالات الثماني التي كشف عنهم بشكتاش أحدهم لاعب كرة قدم، أما السبعة الآخرون فهم من موظفي النادي.

وكان بشكتاش أعلن السبت الماضي إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا، دون تحديد أسماء بالإضافة إلى أحد العاملين.

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