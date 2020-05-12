إصابة أول لاعب لـ«برشلونة» بفيروس «كورونا»

لاعب «برشلونة» المعار إلى «بلد الوليد» البرازيلي ماتيوس فرنانديز. (تويتر)

أعلن تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، إصابة لاعب «برشلونة» المعار إلى «بلد الوليد»، البرازيلي ماتيوس فرنانديز، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت جريدة «موندو ديبورتيفو»، إن الاختبارات التي أجرتها رابطة الدوري الإسباني، مؤخرًا، لجميع اللاعبين في الدرجتين الأولى والثانية، أثبتت إصابة فرنانديز.

كما تعرض أوسكار بلانو، لاعب «بلد الوليد»، وكذلك مساعد المدرب، للإصابة بالفيروس التاجي، ومن المقرر عزل جميع الحالات المصابة في المنازل، لحين إجراء اختبارات أخرى في الأيام المقبلة.

وكانت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، أعلنت الأحد الماضي، تسجيل 8 إصابات بـ«كورونا» بينها 5 للاعبين من الدرجتين الأولى والثانية، و3 حالات إضافية لدى أشخاص ليسوا من اللاعبين.

وانضم فرنانديز إلى «برشلونة»، في يناير الماضي، قادمًا من «بالميراس» البرازيلي مقابل 7 ملايين يورو، قبل أن تتم إعارته إلى «بلد الوليد»، حتى نهاية الموسم الجاري.