لاعبو الدوري الإنجليزي يرغبون في عدم العودة للتدريبات

مباراة سابقة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، أن عددًا من لاعبي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أعربوا في مكالمات فيديو خاصة لأنديتهم عن عدم رغبتهم في العودة مجددًا للتدريبات خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح تقرير نشرته جريدة «دايلي ميل»، وفقًا لـ«في الجول»، أن اللاعبين تواصلوا مع أنديتهم عبر مكالمات الفيديو، ومنهم لاعبون للأندية الكبار في الدوري، وعبروا عن قلقهم حول العودة للتدريبات مبكرًا في ظل تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وسيعقد عدد من أندية الدوري اجتماعات بالفيديو مع لاعبيها بشكل كامل خلال الـ48 ساعة المقبلة لإبلاغهم ببروتوكولات السلامة للعودة للتدريبات خلال الأسبوع المقبل.

وستمنح تلك الاجتماعات الفرصة للاعبين للتعبير عن مخاوفهم إزاء العودة للتدريبات يوم 18 مايو، إلا أن بعض اللاعبين في عدد من أندية الدوري استخدموا اجتماع اليوم لإبلاغ مسؤولي أنديتهم بعدم رغبتهم في العودة في ظل وجود التهديد قائمًا.

وأبدى عدد من اللاعبين تخوفهم من العودة علنًا، مثل سيرخيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، ومانويل لانزيني، مهاجم وست هام يونايتد، وداني روز مدافع نيوكاسل يونايتد.