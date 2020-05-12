مرتضى منصور يعلن أول وفاة في الزمالك بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مايو 2020, 12:03 مساء
رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور (أرشيفية : الإنترنت)

كشف رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، عن وفاة مسؤول الزراعة بسبب انتشار فيروس «كورونا»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أمس الإثنين.

وقال منصور: «فيروس كورونا ليس وصمة عار، ولكن هذا الموظف ابتلاه الله بالمرض، مدير الشؤون الإدارية بالنادي علم بالواقعة ولم يبلغ بالأمر، وأصدرت تعليمات بعدم دخول مسؤول الزراعة، لأنه مصاب بفيروس كورونا، والبعض يخجل من الإعلان عن الإصابة بالفيروس».

واختتم: «لدي موظفون ولاعبون كرة قدامى يحصلون على معاش وهم في المنزل، ولا بد من توافر ضمانات حال اتخاذ قرار عودة الدوري».

في الوقت نفسه، أكد منصور أنه لا يمانع استكمال فريقه منافسات الدوري الممتاز المصري المتوقف حاليًا بسبب فيروس «كورونا»، لكنه يشترط أن تعلن لجنة إدارة اتحاد الكرة عن موعد عودة الدوري وتحديد جدول مباريات الزمالك كاملًا، ليسمح باستكمال فريقه للمنافسات.

وقال رئيس الزمالك: «سنلعب مبارياتنا في الدوري بشكل طبيعي إذا عادت المسابقة، لا أمانع عودة المسابقة ولكن بشروط محددة وواضحة، يجب أن يتم الإعلان عن موعد عودة الدوري، وتحديد جدول مباريات ثابت للزمالك لكي نستطيع أن نحدد متطلبات هذه المرحلة».

واختتم مرتضى منصور حديثه قائلا: «على اللجنة الخماسية أن تعلن القرار للاستعداد، الأهلي والزمالك يخسران الكثير من الأموال، فما بالنا بالأندية الأخرى، الآن نحن دفع الرواتب ونوفي بالتزاماتنا ولكن دون جدوى، ولذلك يجب إعلان القرار لكي ندرس كل قراراتنا ونتخذ جميعا قرارا يفيد الكرة المصرية».

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