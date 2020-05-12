إبراهيموفيتش يقرر العودة إلى ميلان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مايو 2020, 01:18 صباحا
إبراهيموفيتش يقرر العودة إلى ميلان. (تويتر)

غادر نجم فريق أي سي ميلان الإيطالي، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، اليوم الإثنين، بلاده عائداً إلى مدينة ميلان، بعد عدة أسابيع قضاها في السويد.

وينتظر إبرا، وفقًا لـ"سكاي نيوز" المشاركة في تدريبات فريقه ميلان الإيطالي، إذ سيسمح لفرق الدوري الإيطالي بالتدريب على مجموعات صغيرة من اللاعبين بداية من يوم الإثنين المقبل.

ولكن قرار استئناف فعاليات الموسم الكروي الجاري في إيطاليا وموعد استئناف المسابقات سيتخذ في نهاية مايو الجاري.

وحافظ إبراهيموفيتش على لياقته خلال الأسابيع القليلة الماضية، التي قضاها في ستوكهولم، حيث تدرب اللاعب المخضرم على ملاعب فريق هاماربي الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى بالسويد.

وغادر إبراهيموفيتش ميلانو إلى السويد في منتصف مارس الماضي، بعد توقف جميع المسابقات في إيطاليا بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

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