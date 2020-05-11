بالصور.. ريال مدريد يعود للتدريبات بعد غياب شهرين

ريال مدريد يعود للتدريبات. (صفحة النادي عبر تويتر)

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني تدريباته اليوم الإثنين، بعد غياب امتد لأكثر من شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعاود لاعبو الدرجتين الأولى والثانية منذ الأسبوع الماضي، تدريباتهم الفردية في مراكز الأندية في ظل تدابير صحية صارمة، بعدما أقرت الحكومة خطة تدريجية لرفع قيود الإقفال التام على أربع مراحل.

وبالفعل عادت بعض الفرق ومنها حامل اللقب والمتصدر برشلونة إلى التدريبات الفردية قبل عدة أيام.

وسبق وأعلن ريال مدريد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، عن عودة لاعبيه إلى التدريبات، بعد غياب منذ الثاني عشر من مارس الماضي.

وأجرى النادي الملكي حصته التدريبية الأولى، حيث ظهر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وهو يرتدي الكمامة والقفازات، فيما عاد البلجيكي ادين هازار إلى العشب الأخضر للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر بعد خضوعه لجراحة إثر إصابة في كاحله الأيمن.