رسميا.. تحديد موعد نهائي كأس ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مايو 2020, 09:39 مساء
لاعبو بروسيا مونشنغلادباخ أمام بايرن ميونخ (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، في بيان رسمي مواعيد المراحل المتبقية من منافسات كأس ألمانيا، عقب الحصول على الموافقة الحكومية لاستئناف نشاط كرة القدم في البلاد.

وكانت رابطة الدوري الألماني، أعلنت في وقت سابق استئناف منافسات مسابقتي الدرجتين الأولى والثانية الألمانيتين، حيث تنطلق الجولة السادسة والعشرون من عمر دوري الدرجة الأولى في السادس عشر من مايو الجاري.

وأكد بيان الاتحاد الألماني لكرة القدم، وفقًا لـ«في الجول»، أن نصف نهائي كأس ألمانيا سيقام يوما التاسع والعاشر من شهر يونيو المقبل، بينما ستقام المواجهة النهائية في الرابع من شهر يوليو.

ومن المنتظر أن يلتقي بايرن ميونخ مع أينتراخت فرانكفورت، بينما يواجه باير ليفركوزن نظيره سابروكين، في نصف نهائي كأس ألمانيا، الذي تأجلت منافساته عقب تفشي فيروس كورونا في الأراضي الألمانية.

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