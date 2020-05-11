ندوة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية تناقش تداعيات «كورونا» على العقود الرياضية

الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية ندوة تفاعلية عن بعد عبر الإنترنت بعنوان «مستقبل المنافسات والعقود الرياضية في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد»، الأربعاء المقبل.

وصرح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة، بأن الندوة تناقش التحديات التي تواجه البيئة الرياضية بما تشتمل عليه من أندية واتحادات، في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وقد انعكست هذه التحديات على انعقاد منافسات البيئة الرياضية بكافة مستوياتها، وكذلك بالنسبة للعقود الرياضية المبرمة بكافة صورها.

حيث تم تأجيل كافة المنافسات الدولية والقارية والمحلية وتعليق الأنشطة الرياضية بكافة صورها، كذلك فرضت هذه الأزمة عديد الإشكاليات حول مستقبل العقود المبرمة في البيئة الرياضية سواء عقود الرعاية أو عقود احتراف اللاعبين في الأندية الرياضية، بالإضافة إلى عقود العاملين من غير اللاعبين بالهيئات الرياضية، خاصة فيما يتعلق بالمراكز القانونية لأطراف العقود، وما يترتب عليها من التزامات مالية قد تحتاج لإعادة التوازن العقدي في ضوء التكييف القانوني للجائحة.

ومن هذا المنطلق حرصت المنظمة العربية للتنمية الإدارية واللجنة الأولمبية المصرية على عقد هذه الندوة لمناقشة تلك التحديات وبحث الإشكاليات المتعلقة بمستقبل الأنشطة الرياضية بكافة جوانبها القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار مواصلة مسيرة التعاون بين المنظمة واللجنة بعد النجاحات التي حققها المؤتمر العربي للرياضة والقانون، الذي عُقد في مارس 2020 بالقاهرة.

ويرأس الندوة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ويتحدث في الندوة من القاهرة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري راعي الندوة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس لجان دول البحر المتوسط الأولمبية ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للفروسية والدكتور فتحي ندا النقيب العام للمهن الرياضية وعضو مجلس النواب المصرى والمستشار أيمن سيد محمد عبد الرحمن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار القانوني للجنة الأولمبية المصرية.

ويتحدث في الندوة عن بعد الدكتور صقر الملا نائب المدير العام لشؤون الرياضة التنافسية بالهيئة العامة للرياضة من دولة الكويت، وأمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعضو لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم إبراهيم بن سليمان القاسم من المملكة العربية السعودية، والمدير التشغيلي لنادي الوحدة الرياضي من دولة الإمارات العربية المتحدة خالد الهنائي، ومؤسس ومدير عام شركة «جرين جول» صالح الصالح من المملكة العربية السعودية، والدكتور عز الدين محمد أحمد أستاذ الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان بمصر.