الأسطورة أونيل يطالب بإلغاء دوري السلة الأميركي

نجم كرة السلة السابق، شاكيل أونيل (أرشيفية : الإنترنت)

طالب نجم كرة السلة السابق، شاكيل أونيل، بإلغاء موسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وسط تفشي وباء فيروس كورونا، وقال أونيل (48 عاماً) في مقابلة مع جريدة «يو اس ايه توداي»، أمس الأحد: «الجميع يذهب للمنزل، فليبقوا أصحاء ويعودون العام المقبل، فقط قوموا بإلغاء الموسم».

ويفضل أونيل الألغاء ولا يفضل فكرة التعجل بلعب الأدوار الفاصلة، وإيجاد بطل بالطريقة المعدلة، ويرى من وجهة نظره أن البطل الجديد لن يحظى بالاحترام الملائم على أي حال، قائلا «فقط قوموا بإلغاء الموسم، فلتقلقوا بشأن سلامة الجماهير والناس، عودوا في العام المقبل»، وفقا لما نقلته وكالات الأنباء.

دوري كرة السلة الأميركي أول دوري رياضي كبير يتم إيقاف موسمه 11 مارس، ولا يوجد جدول زمني لإعادة استئناف المسابقة حتى الآن، وما زالت المناقشات دائرة بشأن استكمال المسابقة بنظام جديد واللعب في أماكن أقل، ولكن الخبراء لا يتوقعون عودتها حتى يوليو المقبل.