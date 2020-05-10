زيدان يحاسب بيريز على 300 مليون يورو المهدرة في ريال مدريد

الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد (أرشيفية : الإنترنت)

بات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني على موعد مع إخفاق جديد بشأن ضم مواطنه لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا بعد أن ظهرت عقبات جديدة في طريق الانضمام إلى النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث حاول زيدان ضم مواطنه بوغبا في الميركاتو الصيفي الماضي وفي النهاية لم ينجح ويمكن أن تظل النتيجة كما هي هذا الصيف.

زين الدين زيدان طلب ضمانات لقبول العودة إلى مقاعد ريال مدريد خاصة فيما يتعلق بالصفقات واستمع لرئيس النادي فلورنتينو بيريز منذ أن تم إنفاق ما لا يقل عن 300 مليون يورو الصيف الماضي لتجديد دماء تشكيلة النادي الملكي بعد موسم صفري دون ألقاب، وهكذا رحب زيدان بأولوياته بضم إيدين هازارد وفيرلاند ميندي لكن بشكل جزئي فقط حيث كان الهدف الأول هو بوغبا الذي لم يخفِ رغبته في ترك مانشستر يونايتد للقدوم إلى سانتياغو برنابيو لكن تعنت «الشياطين الحمر» منع فلورنتينو بيريز من تحقيق رغبة زيدان، وفقا لما نقله موقع «سبورت»، اليوم الأحد.

في حين أن زيدان لا يزال مهتماً بشدة باحتمال جلب بوغبا في الميركاتو الصيفي المقبل فإن هناك عقبة قوية ستمنعه من الوصول لسانتياغو برنابيو، ووفقاً للمعلومات التي نشرتها جريدة «آس» الإسبانية فإن راتب بوغبا سيكون العقبة الرئيسية أمام وصوله المحتمل إلى ريال مدريد، حيث يحصل اللاعب الفرنسي على راتب قدره 17 مليون يورو سنوياً في مانشستر يونايتد.