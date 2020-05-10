زيدان يحاسب بيريز على 300 مليون يورو المهدرة في ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مايو 2020, 12:07 مساء
الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد (أرشيفية : الإنترنت)

بات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني على موعد مع إخفاق جديد بشأن ضم مواطنه لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا بعد أن ظهرت عقبات جديدة في طريق الانضمام إلى النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث حاول زيدان ضم مواطنه بوغبا في الميركاتو الصيفي الماضي وفي النهاية لم ينجح ويمكن أن تظل النتيجة كما هي هذا الصيف.

زين الدين زيدان طلب ضمانات لقبول العودة إلى مقاعد ريال مدريد خاصة فيما يتعلق بالصفقات واستمع لرئيس النادي فلورنتينو بيريز منذ أن تم إنفاق ما لا يقل عن 300 مليون يورو الصيف الماضي لتجديد دماء تشكيلة النادي الملكي بعد موسم صفري دون ألقاب، وهكذا رحب زيدان بأولوياته بضم إيدين هازارد وفيرلاند ميندي لكن بشكل جزئي فقط حيث كان الهدف الأول هو بوغبا الذي لم يخفِ رغبته في ترك مانشستر يونايتد للقدوم إلى سانتياغو برنابيو لكن تعنت «الشياطين الحمر» منع فلورنتينو بيريز من تحقيق رغبة زيدان، وفقا لما نقله موقع «سبورت»، اليوم الأحد.

في حين أن زيدان لا يزال مهتماً بشدة باحتمال جلب بوغبا في الميركاتو الصيفي المقبل فإن هناك عقبة قوية ستمنعه من الوصول لسانتياغو برنابيو، ووفقاً للمعلومات التي نشرتها جريدة «آس» الإسبانية فإن راتب بوغبا سيكون العقبة الرئيسية أمام وصوله المحتمل إلى ريال مدريد، حيث يحصل اللاعب الفرنسي على راتب قدره 17 مليون يورو سنوياً في مانشستر يونايتد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أوباما يعتبر إدارة ترامب لوباء كوفيد-19 «كارثة فوضوية»
دولى
جدل وتضارب في تونس حول طائرة مساعدات تركية موجهة إلى ليبيا
ليبيا
مؤسسة النفط ترصد خسائر القصف على مستودع مطار معيتيقة
ليبيا
العالم يخرج ببطء من الحجر وسط غموض حول منحى وباء «كورونا المستجد»
دولى
هزتان أرضيتان بالبحر المتوسط شمال شرق مدينة طبرق
ليبيا
نائبة وزير الخارجية الإيطالي: عملية «إيريني» لن تكون بحرية فقط
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يطلق رقم الطوارئ المجاني 195
ليبيا
وفاة طفل في الخامسة بنيويورك جراء مرض يرجح ارتباطه بـ«كورونا»
دولى
«فرانس برس»: واشنطن تعرقل تصويتا على مشروع قرار حول «كورونا» في مجلس الأمن
دولى
مقتل 15 شخصا في القصف العشوائي على طرابلس خلال 48 ساعة
ليبيا
فرقاطة فرنسية تبدأ مهمة «إيريني» قبالة السواحل الليبية
ليبيا
بسبب «كورونا».. تعديل نظام التبديلات في مباريات كرة القدم
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

يضم عمالقة التكنولوجيا والاتصالات.. تحالف يطالب بإنشاء نظام «5 جي» مفتوح