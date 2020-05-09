برشلونة يلاعب يوفنتوس في الصفقات الجديدة

تدريبات برشلونة (إنترنت)

بات لاعب «يوفنتوس» الإيطالي، البوسني ميراليم بيانيتش، قريبًا من الانتقال إلى «برشلونة» الإسباني، وورد أن «برشلونة» يعمل على تضمين الكرواتي إيفان راكيتيتش، أو التشيلي أرتورو في العملية، مع تقديم مبلغ إضافي من المال، لإقناع «يوفنتوس» بالموافقة على نقل بيانيتش إلى «كامب نو»، وفقًا لما تناولته جريدة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، اليوم السبت.

وأشارت الجريدة إلى أن «يوفنتوس» ليس مقتنعًا باقتراح «برشلونة كون راكيتيتش وفيدال لا يثيران اهتمامه، كما يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه لاعب «برشلونة»، البرازيلي آرثر ميلو، الانتقال إلى «يوفنتوس» في صفقة تبادلية مع بيانيتش، حيث ذُكر أن البرازيلي هو أكثر ما يُثير اهتمام نادي شمال إيطاليا، ووفقًا لهذه الاعتبارات، فإن النادي الكتالوني سيكون عليه تقديم اقتراح آخر، إذا ما أراد إتمام الصفقة، حيث لعب بيانيتش 32 مباراة مع «يوفنتوس» منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات، وسجل خلالها ثلاثة أهداف، وقدم أربع تمريرات حاسمة لزملائه.

يدرس لاعب «برشلونة»، الكرواتي إيفان راكيتيتش، قرارًا بشأن مستقبله مع النادي، حيث ينتهي عقد صاحب الـ32 عامًا في 2021، وذكر أن «البارسا» يرغب في بيعه هذا الصيف بعدما تراجع مستواه بشكل ملحوظ، وأيضًا لضمان الحصول على بعض العائدات المالية، بدلًا عن خسارته مجانًا في يونيو بعد المقبل، وأوردت تقارير صحفية إسبانية، أن «إشبيلية» هو أكثر المهتمين بالتعاقد مع راكيتيتش، لكنه يجد صعوبة في تمويل العملية من الناحية الاقتصادية، خصوصًا أن إيفان يحصل على راتب سنوي يقدر بثمانية ملايين يورو في «كامب نو».

وتشير جريدة «سبورت» الإسبانية إلى أن راكيتيتش يريد البقاء مع «البلوغرانا» حتى نهاية عقده، ومن ثم العودة إلى النادي الأندلسي في صيف 2021 في صفقة انتقال حر، وبالتالي لن يمانع «إشبيلية» في منحه راتبًا مماثلًا لما يحصل عليه في «برشلونة»، لعدم استنفاد خزينته في رسوم النقل.

يذكر أن راكيتيتش لعب 31 مباراة مع النادي الكتالوني منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات، وصنع خلالها أربعة أهداف، بحسب ما ذكرته جريدة «سبورت».