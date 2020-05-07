هل ينتقل جاريث بيل وفيدال إلى «نادي بيكهام»؟

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مايو 2020, 11:05 مساء
جاريث بيل وأرتورو فيدال. (إنترنت)

أشارت بعض التقارير الصحفية أن نجم ريال مدريد جاريث بيل، ونجم برشلونة أرتورو فيدال، سينضمان إلى صفوف فريق نادي إنتر ميامي الأميركي، خلال الميركاتو المقبل.

ويحاول ديفيد بيكهام مالك النادي الأميركي، استقطاب العديد من الأسماء الكبرى من أجل بدء الخطوات العملية لرحلته الاستثمارية.

وأوضح المدير الرياضي للنادي، وفقًا لـ«جول» أنه لم يتم الوصول إلى أي اتفاقات بشأن فيدال وبيل، ولكنه في الوقت ذاته، اعترف بأن النادي على تواصل بالفعل مع العديد من اللاعبين خلال الوقت الحالي.

وقال: «بالنسبة لفيدال هو لاعب بارز ومتوسط ميدان مميز للغاية، لكننا نرتبط بالعديد من اللاعبين ولم يتوقف هذا الوضع على اسم بعينه».

وذكر: «بعض الأسماء التي تذكر مجرد شائعات، وبعضهم بالفعل نفكر فيه، وبعضهم لا يتماشى مع أهدافنا ومتطلباتنا خلال المرحلة المقبلة».

وتابع: «جاريث بيل هو لاعب آخر تم ربطنا به، إنه لاعب استثنائي، لا يمكننا دائمًا التعليق على كل شائعة، سواء كانت الأخبار صحيحة أم غير صحيحة، لا يمكنني التحدث لأنني بذلك سأكون مضطرًا للإجابة دائمًا عن الشائعات».

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