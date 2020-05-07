هندرسون يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مايو 2020, 06:00 مساء
نجم خط وسط فريق ليفربول جوردان هندرسون. (تويتر)

توج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، جوردان هندرسون، بجائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عن موسم (2019/2020) بحسب استفتاء شبكة «BBC» الرياضية.

وتفوق هندرسون بحسب النتائج التي أعلنتها الشبكة البريطانية، على كل من ساديو ماني ولاعب مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، بعد حصوله على نسبة 23% من الأصوات.

جاء ماني في المركز الثاني في ترتيب التصويت بنسبة 17%، بينما احتل دي بروين المركز الثالث بنسبة 14%.

وقدم هندرسون موسمًا رائعًا مع ليفربول، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع 5 أخرى في 25 مباراة له مع الريدز.

وساهم هندرسون بشكل فعال في احتلال ليفربول صدارة الدوري حتى تعليق المباريات برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي، مع حمله شارة قيادة الفريق الإنجليزي.

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