رسميا.. الدوري الألماني يعود 16 مايو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مايو 2020, 02:06 مساء
الدوري الألماني لكرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

قررت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، أن الموسم سيستأنف في 16 مايو، لتصبح أول بطولة دوري كبيرة في أوروبا تستأنف نشاطها في خضم جائحة فيروس «كورونا».

وأضاف الاتحاد الألماني لكرة القدم، في مؤتمر صحفي منذ قليل، وفقًا لـ«العربية»، أن الرابطة قررت أن الموسم سيستأنف تحت شروط بروتوكول صحي صارم يحظر على الجماهير دخول الاستادات.

وعقدت الأندية الألمانية محادثات أخيرا من أجل عودة الدوري الألماني بعدما حصلت الأندية على الضوء الأخضر من الحكومة الألمانية للعودة للتدريبات واستئناف الدوري يوم الأربعاء.

وأكد الاتحاد الألماني أن مسابقة البوندسليجا والبوندسليجا 2 ستعود للحياة من جديد بخوض المنافسات في غضون أسبوع مع شرط إقامة كل المباريات خلف الأبواب المغلقة.

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