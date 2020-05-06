إصابة جديدة بفيروس كورونا بين لاعبي الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مايو 2020, 10:40 مساء
الدوري الإيطالي. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن نادي تورينو الإيطالي، أنه بعد إخضاع كافة العاملين فيه لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، ظهرت نتيجة إيجابية لأحد اللاعبين، دون الكشف عن هويته.

وكشف النادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن اللاعب لا يعاني من أي أعراض، وتم عزله بالفعل في منزله، حيث ستتم مراقبة تطور حالته في الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف النادي، أن جميع أعضاء الجهاز الفني سيخضعون أيضًا للاختبار، حيث ستعود التدريبات الفردية اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل.

ورغم أن رابطة الدوري أعلنت أن 20 ناديا مشاركا في البطولة تريد استئناف الموسم، لكن يبدو أن تورينو بين الأندية الأقل حماسا للعودة للمباريات.

وكان رئيس النادي أوربانو كايرو، قال في العديد من التصريحات خلال الفترة الماضية، إنه يعارض فكرة استئناف الدوري الإيطالي، مضيفًا أن إيطاليا ينبغي بالفعل أن تفكر في الموسم المقبل.

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