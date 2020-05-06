إبراهيموفيتش يشترط ضمانات من ميلان قبل عودته للتدريبات

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية أن نجم ميلان، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، طلب ضمانات أكبر من إدارة ناديه، قبل عودته من جديد إلى الأراضي الإيطالية، تمهيدًا لاستئناف الدوري الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، اليوم الأربعاء، وفقًا لـ«كورة»، أن إبراهيموفيتش يفضل البقاء في السويد بالوضع الحالي، بسبب صعوبة الأجواء في إيطاليا وتفشي الفيروس بشكل أكبر.

ويتدرب زلاتان منفردًا في بلاده دون قيود كبيرة كالتي يعيشها اللاعبون في ميلانو، مما يجعله مترددًا حيال العودة من جديد إلى النادي اللومباردي خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، بدأ المحترفون الأجانب في العودة إلى أنديتهم الإيطالية، مع توقعات بعودة الكالتشيو مرة أخرى، بنهاية شهر مايو الجاري.