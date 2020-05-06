ألمانيا تحصل على الضوء الأخضر لاستئناف مباريات الدوري

الدوري الألماني لكرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

منحت الحكومة الألمانية، الضوء الأخضر لرابطة كرة القدم، من أجل استئناف مسابقتي البوندسليغا ودوري الدرجة الثانية خلال الفترة المقبلة، بعد توقفها بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وقالت جريدة «كيكر"، وفقًا لـ«كورة»، إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركيل وافقت على استئناف الموسم الحالي في النصف الثاني من شهر مايو الجاري.

وبات موعد عودة المسابقات المحلية في يد رابطة كرة القدم الألمانية، التي دعت الأندية إلى اجتماع غدًا الخميس، من أجل الاستقرار على الموعد المحدد.

ومن المتوقع أن تعلن الرابطة غدًا مواعيد كافة المباريات المتبقية من الموسم، سواء بالبوندسليغا أو كأس ألمانيا أو منافسات الدرجة الثانية.

وتشير عدة تقارير إلى إمكانية استئناف المسابقات المحلية، بداية من يوم 16 أو 22 مايو الجاري خلف الأبواب المغلقة، ولم تصدر الحكومة الألمانية قرارًا رسميًّا حتى الآن، لكن من المقرر أن تعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي بالساعات القليلة المقبلة.